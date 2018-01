Fornecimento de água é interrompido em 8 bairros da Zona Sul de Manaus

Manaus - Um problema mecânico na Unidade de Abastecimento do Morro da Liberdade afetou o fornecimento de água em alguns bairros da Zona Sul de Manaus neste sábado (27). A previsão é que o problema seja resolvido até o fim do dia.

O fornecimento, segundo a Manaus Ambiental, está suspenso desde às 10h. Entretanto, o serviço já está sendo normalizado e, até o fim do dia, o abastecimento volta ao normal.

Os bairros afetados foram: Educandos, Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Santa Luzia, Vila Humaitá, Crespo, Betânia e São Lázaro.

Leia também: Dois ônibus da mesma empresa são assaltados em menos de meia hora



Sem água no domingo

A empresa Manaus Ambiental comunicou ainda que, em virtude de interrupção do serviço de energia elétrica, no próximo domingo (28) com prejuízo ao funcionamento da unidade de produção de água da Ponta das Lajes, o serviço de abastecimento de água será interrompido em bairros das Zonas Norte e Leste de Manaus, no horário de 8h às 14h.

Confira os bairros que serão afetados:

Macro setor Nova Floresta: Jorge Teixeira 1, 2, 3 e 4, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Nova Vitória, Nova Conquista, Tancredo Neves, João Paulo 1 e 2, Brasileirinho, Santa Inês, Cidade Alta, Bairro Novo, Conjunto Viver Melhor 3 do Cidade de Deus;

Macro setor São José: 1, 2 e 3, Castanheira, João Bosco 1 e 2;

Macro setor Núcleo 23: Núcleos 16, 23, parte do Núcleo 15, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Mutirão, Novo Aleixo 1 e 2, Loteamento Águas Claras, Amadeu Botelho, Vila Rica, Parque das Garças;

Macro setor Cidade de Deus: Alfredo Nascimento 1 e 2, Cidade de Deus 1 e 2, Braga Mendes, Monte Sião, Nossa Sra. Fátima 2, Aliança com Deus, Fazendinha 1, Ben Hur, Vila Nova, Gustavo Nascimento, Valparaíso, Comunidade Santa Barbara.

De acordo com a concessionária, tão logo o término dos serviços da Eletrobras Amazonas Distribuição e o restabelecimento da geração de energia, o sistema de abastecimento será restabelecido, sendo que a normalização dos serviços de água ocorrerá entre 12 e 24 horas após a execução dos serviços, dependendo da localidade. A Manaus Ambiental pede aos clientes que reservem água, economizando por meio de caixa d’água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento nos domicílios até a normalização total.

Leia mais:

Você usa o T1? Veja como está o transporte coletivo no local

Mototaxista é perseguido por dupla e morto a tiros no Jorge Teixeira

EM TEMPO lança conteúdo exclusivo para o Carnaval