Polícia desativa laboratório de drogas em condomínio de luxo

Manaus - William Bruno Vasconcelos da Silva, 28, e Hiran Miranda Braga Filho, 42, foram presos em flagrante, quando processavam drogas traficadas da Colômbia, em um apartamento de uma das torres do condomínio Weekend, na rua Raimundo Nonato de Castro, no bairro da Ponta Negra.

Os dois traficantes mantinham um laboratório em funcionamento, para o refino e embalagem de entorpecentes, e foram descobertos após investigações da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e da Polícia Civil. Com os dois, foram encontrados 35 kg de maconha, do tipo skunk (de alto poder alucinógeno), dois carros, equipamentos usados para processar e embalar drogas, dinheiro e joias.

As investigações da polícia continuam, para prender o restante da quadrilha. Segundo o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, a descoberta foi uma vitória das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas.

“Era uma fábrica de embalagem e invólucros, que deixam imperceptível para os cães farejadores. Todas as características indicam que essa droga seria enviada para fora do país”, revelou o vice-governador e secretário de Estado.

Segundo o secretário executivo de Inteligência, Herbert Lopes, a Seai vinha monitorando os dois há pelo menos 50 dias. No fim da tarde de quinta-feira, os investigadores acompanharam a saída da dupla para entregar drogas no centro da cidade. O material seria enviado para a cidade de Oriximiná, no Pará.

Após a entrega do entorpecente, a dupla retornou para o condomínio, onde foram presos em flagrante pela equipe de policiais da Seai e da Polícia Civil.

“É uma máquina, onde o produto é super embalado, na intenção de dificultar o faro dos nossos cães, mas a inteligência humana é bem atuante nessa questão. Eles são criativos e nós também. Antes, essas drogas vinham fechadas de uma forma, para tentar dissimular e, hoje, eles mudaram para essa estratégia de conduzir e embalar”, destacou o delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito.

Equipamentos, veículos, drogas e dinheiro foram apreendidos no apartamento alugado pelos dois, os investigadores encontraram um laboratório usado para o refino e a embalagem de drogas, com balanças de precisão e duas máquinas de embalagem a vácuo. Além disso, foi apreendido um Honda Civic e um Cobalt, usado pela dupla para as ações do tráfico, e a quantia de R$ 1.365.

