Adutora rompe e deixa avenida alagada na Cachoeirinha

Manaus - Uma adutora da concessionária Manaus Ambiental rompeu na tarde deste sábado (27), por volta das 15h, na avenida Marciano Armond, próximo ao colégio Adventista, no bairro Cachoeirinha, na Zona Centro-Sul de Manaus, deixando o trânsito lento na via.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram deslocados para orientar os condutores que trafegam pelo local.

A pista ficou completamente alagada. O Manaustrans orienta que os condutores evitem o trecho com o intuito de evitar acidentes.

Leia também: EM TEMPO lança conteúdo exclusivo para o Carnaval



De acordo com o Manaustrans, apenas uma via foi interditada. Não foi necessário interditar as duas mãos devido ser sábado e o fluxo de carro está pequeno no local.

A Manaus Ambiental já foi acionada para o local e já está iniciando os trabalhos. A concessionária não informou se bairros localizados próximos de onde ocorreu o rompimento terão o fornecimento de água interrompido.

A Manaus Ambiental já está no local | Foto: Divulgação/Manaustrans

Bairros sem abastecimento de água



Pela manhã, um problema mecânico na Unidade de Abastecimento do Morro da Liberdade afetou o fornecimento de água em alguns bairros da Zona Sul. A previsão é que o problema seja resolvido até o fim do dia.

O fornecimento, segundo a Manaus Ambiental, está suspenso desde às 10h. Entretanto, o serviço já está sendo normalizado e, até o fim do dia, o abastecimento volta ao normal.

Os bairros afetados foram: Educandos, Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Santa Luzia, Vila Humaitá, Crespo, Betânia e São Lázaro.

Leia mais

Noite de violência e roubos em diferentes pontos da cidade

Menino de 11 anos morre com tiro de arma com pressão

Você usa o T1? Veja como está o transporte coletivo no local