Dupla é baleada por homens em carro no Japiim

Manaus - Dois homens identificados apenas como “Bebê” e “Louro” foram baleados por um homem, ainda não identificado, no final da tarde deste sábado (27). O fato aconteceu na rua Monsenhor Pacelli, antiga rua Natal, no bairro Japiim 2, na Zona Sul de Manaus.

A Polícia Militar informou que, de acordo com o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os homens foram atingidos por suspeitos que estavam em um carro branco, de modelo e placa não informado. Os atiradores fugiram sem serem identificados.

De acordo com informações de uma testemunha, as vítimas estavam saindo de um beco, quando foram surpreendidos pelos tiros. “Eram dois homens no carro, mas apenas um saiu e atirou nas vítimas. "O 'Bebê' ficou mais ferido. O 'Louro' levou só um tiro no pé", contou o morador que preferiu não se identificar.

As vítimas, segundo a PM, foram levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos homens. A ocorrência foi atendia pela 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A polícia não soube informar qual seria a motivação no crime. Entretanto, moradores da área acreditam que seja um acerto de contas em decorrência do tráfico de drogas.

“Maníaco”

A Polícia Civil prendeu o homem que torturou e queimou as partes íntimas da companheira. Luis Fernando Monteiro de Araújo, de 20 anos foi preso na noite desta sexta-feira (26) na comunidade Tupé, Zona Rural de Manaus. Ele estava foragido da polícia, desde o dia 27 de novembro.

O caso estava em investigação em conjunto com a Especializada em Proteção À Criança e ao Adolescente (Depca) e a Delegacia Fluvial (Deflu). A delegada Juliana Tuma disse que a Polícia Militar da comunidade Livramento identificou o foragido e o levou para as autoridades na capital. "Estávamos chegando à comunidade, quando a PM de lá já o tinha em mãos". Após a prisão, o homem foi levado à sede da DECCM no Parque 10, Zona Sul.

