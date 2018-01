Cachorro morre após pular de barranco e cair em cima de ferro

Manaus - Após pular do barranco atrás do dono, um cachorro, de nome "Guri", morreu atravessado com um engate de ferro na parte traseira do corpo, dentro de um local em construção. O fato aconteceu por volta das 18h30 da noite deste domingo (28) na rua Crajari, comunidade Novo Reino 2, Zona Leste de Manaus.

O dono de Guri, o cobrador Ricardo Souza, disse que era comum o animal pular o muro quando ele saía de casa, ou mesmo para se encontrar com os outros cachorros do bairro. "Infelizmente, dessa vez aconteceu essa acidente. Já tínhamos tentado construir uma cerca, mas ele era danado. Depois que começou a namorar com uma cadela, vivia pulando para o canteiro vizinho", lastimou o dono.

Leia também: Quer saber se seu filho é viciado em games? Faça o teste

Segundo ele, o espaço entre o barranco e o chão é de aproximadamente três metros. Moradores que estavam em uma igreja ao lado do acidente avisaram Souza, que estava indo trabalhar. Após o acionamento do Batalhão Ambiental, os bombeiros cortaram parte do ferro preso ao corpo do cachorro e ainda conseguiram levar com vida a uma clínica nas proximidades. O óbito foi por volta das 18h20, após ele não ter resistido a uma parada cardíaca.

Além de "Guri", outros três cães moram na residência de Ricardo. "É muito difícil ver o bicho da gente assim", finalizou Souza.

Leia mais

Lorenzo Fortes representa o AM no The Voice Kids

Assalto a ônibus: um é preso e outro está foragido

Aberta a venda de ingressos dos próximos jogos do Nacional