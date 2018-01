Ambulantes da Noel Nutels atrapalham até entrada de SPA, diz médica

Manaus - Aglomerados em uma extensão da avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte, atrapalhando o fluxo de carros e pedestres, diversos ambulantes ainda devem permanecer no local aguardando o remanejamento, que não tem data para acontecer, por parte da Prefeitura de Manaus. O problema ocorre nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa, e de acordo com a Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab), estudos e levantamentos de dados estão sendo realizados constantemente na localidade.

Ainda de acordo com a Subsempab, alguns ambulantes presentes no local são cadastrados e possuem permissão provisória para trabalhar na área. O trabalho de orientação dos fiscais é rotineiro, porém, muitos insistem em ficar no espaço.

Para a dona de casa Rosa Maria, os ambulantes atrapalham a passagem de pedestres pelas calçadas e, em determinados momentos, atrapalham o fluxo de veículos na via. “Aqui fica aquele amontoado de lanchonetes, mesas e cadeiras. Os lanches acabam ocupando grande parte da calçada e até o meio fio. Durante o grande movimento de carros é até difícil atravessar”, explicou a moradora.

Segundo a médica do SPA e Policlínica Danilo Corrêa, Artemisa Moares da Mota, os lanches que estão instalados no local atrapalham todo o funcionamento da unidade de saúde. “Não é culpa das pessoas que vêm lanchar, mas quando elas estão comendo, acabam ocupando uma parte da entrada do SPA, o que dificulta, até mesmo, a entrada da ambulância com pacientes em estado grave”, disse.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que o aglomerado de vendedores ambulantes intensifica o trânsito na área, principalmente em frente ao shopping center que existe no local. No entanto, a entrada de ambulâncias não é prejudicada, pois a unidade dispõe de entradas que permanecem livres, para não atrapalhar o fluxo de movimento do SPA.

Para o proprietário de uma lanchonete que fica no meio fio, João de Souza, pais de famílias trabalham no local e não devem ser prejudicados. “A prefeitura deve prover um lugar estratégico, para realocar a gente. A minha banca é móvel, e colocamos ela aqui sempre a partir das 16h”, completou.

O microempresário ainda disse que as pessoas que passam pelo local são beneficiadas com os produtos. “A comida é de qualidade e mais barata do que é vendida dentro do shopping, por isso eles [pedestres] nos procuram”, finalizou o proprietário da banca.

Responsável também por fiscalizar as lanchonetes, o Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) não respondeu os questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria.





