Detran-AM recupera motos roubadas e aplica mais de 400 multas

Manaus - Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) recuperaram cinco motocicletas com restrição de roubo durante operações de fiscalização de trânsito realizada em Itacoatiara e Manaus. As fiscalizações tiveram inicio na madrugada de quarta-feira (24/01) e se estenderam até a madrugada desta segunda-feira (29/01).



Durante as blitze foram abordados aproximadamente 700 veículos, resultando na apreensão de 209 motos e 41 carros. Quatro Carteiras Nacional de Habilitação e 40 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos. No total, foram registrados em cinco dias 426 autos de infração. As principais irregularidades são licenciamento em atraso, motoristas sem portar CNH e condutores não habilitados. Sete motoristas foram flagrados dirigindo embriagados.

O trabalho de fiscalização do Detran-AM realizado em parceria com as Polícias Civil e Militar tem como foco o combate ao roubo de veículos, como também zelar pela segurança no trânsito combatendo o desrespeito à legislação de tráfego. Nas abordagens, agentes inspecionam a documentação do veículo e condutor, itens de segurança do automóvel e ainda passam orientações importantes de direção segura no trânsito.

Orientações - As equipes procuraram orientar os condutores sobre itens de segurança necessários ao deslocamento de motociclistas, como o capacete, e sobre a utilização de cinto de segurança por parte dos condutores de automóveis. Outro ponto ressaltado nas abordagens, principalmente por conta do período carnavalesco, foi a Lei Seca. Os agentes reforçaram a mensagem para que os condutores não dirijam sob o efeito de bebida alcoólica e orientaram para que eles fiquem atentos aos limites de velocidade das vias.

O planejamento do Detran-AM objetiva intensificar a fiscalização nas cidades do interior do Estado. A medida busca contribuir com a segurança no trânsito, como também apoiar atos de segurança pública, dificultando e inibindo o roubo de veículos e outros delitos praticados por condutores motorizados

Blitze educativas - As operações integradas de segurança para o Carnaval 2018 continuam sendo realizadas em todas as zonas da cidade e na Região Metropolitana de Manaus (RMM). Durante o último fim de semana, as blitze de fiscalização ganharam o reforço das equipes de Educação para o Trânsito do Detran-AM, que percorreram barracões das escolas de samba do Grupo Especial Vitória Régia, Aparecida, Grande Família e Reino Unido durante os ensaios.

Com a mensagem “Não deixe o álcool mudar o ritmo do seu Carnaval – Brinque com alegria, não brinque com a Vida”, a campanha visa alertar aos motoristas para que não bebam se forem dirigir. “Por isso queremos alertar para os perigos de se dirigir alcoolizado. Neste Carnaval, queremos que os condutores deem carona a vida””, frisou o diretor presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz.

Disk-Pileque - A partir de quinta-feira (01/02) até o dia 15 de fevereiro, o Disk-Pileque, que é um serviço de carona gratuito para motoristas alcoolizados, estará disponível. O serviço é uma parceria entre Detran-AM e Associação e Sindicato dos Motoristas Condutores de Ambulância (socorristas). Serão mobilizados 39 voluntários que irão se revezar em turno de 12 horas para atender as chamadas de condutores embriagados que solicitarem o serviço através do telefone (92) 99146-9863, que funciona também como WhatsApp do Detran-AM.









