Revitalização do Terminal da Constantino avança com pintura de bancos

Foram 48 horas de trabalho integrado entre órgãos municipais para a reforma do calçamento, instalação de lâmpadas | Foto: Alexandre Fonseca/Seminf





Manaus - A Prefeitura de Manaus concluiu com êxito mais uma fase da revitalização do Terminal de Integração da Constantino Nery - T1, zona Sul. Foram 48 horas de trabalho integrado entre órgãos municipais para a reforma do calçamento, instalação de lâmpadas em LED, limpeza e outras melhorias executadas pela força-tarefa durante o último fim de semana.



Na próxima etapa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) dará prosseguimento ao conserto e pintura dos bancos, manutenção dos gradis laterais e pintura das colunas do terminal. Todo o trabalho será realizado no período noturno, sem a necessidade de nova intervenção do espaço.

Leia também: 'Psicopata' estuprou criança e torturou mulher em Manaus, diz delegada



“Nossas equipes estão trabalhando com empenho para darmos condições de trabalho melhor para os comerciantes do T1 e, ao mesmo tempo, para darmos uma visão mais bonita para a cidade”, disse o prefeito em visita às obras do espaço, na madrugada de sábado 27. “Vai valer a pena, porque é um investimento que estamos fazendo em melhores condições para o usuário do transporte coletivo e para quem trabalha no T1 que, nesse momento enquanto não vem o BRT, continua sendo importantíssimo”, afirmou.

Todo o trabalho será realizado no período noturno, sem a necessidade de nova intervenção do espaço | Foto: Alexandre Fonseca/Seminf





Para garantir a celeridade e a excelência do serviço, o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou todo o andamento da revitalização de cerca de 3 mil metros quadrados de calçamento do terminal. Ele também reforçou o empenho da prefeitura para atender às reivindicações da população.

“Quando todos estão empenhados em um mesmo objetivo, o resultado não pode ser outro. Esse foi uma ação muito bem executada por cada secretaria que, sob a determinação do prefeito Arthur, participou da otimização do aspecto do terminal, sem deixar de mencionar a participação dos ambulantes do T1, que compreenderam e colaboraram com a nossa atuação. Já podemos perceber a nova atmosfera do espaço apenas com essas ações iniciais e o trabalho vai continuar”, assegurou.

Todos os 135 permissionários que atuam no terminal da Constantino já estão trabalhando e voltaram para o lugar que ocupavam antes da recuperação do piso do local. Segundo o subsecretário municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab), Fábio Albuquerque, não houve nenhum contratempo durante a ação de desmontagem e montagem das bancas.

“Todo o planejamento que fizemos junto com os ambulantes foi cumprido. Na sexta à noite às bancas foram retiradas, pintadas, e voltaram ainda na noite de domingo, 28, para o terminal, que já está com a calçada nova. Um trabalho feito em parceria”, disse Fábio.

Todos os 135 permissionários que atuam no terminal da Constantino já estão trabalhando e voltaram para o lugar que ocupavam antes da recuperação | Foto: Alexandre Fonseca/Seminf





O esquema montado para atendimento dos usuários do transporte coletivo durante a interdição do terminal da Constantino também funcionou conforme o planejamento, sem maiores prejuízos à operação das linhas que utilizam o terminal. O trânsito para o centro da cidade fluiu de acordo com o esperado pelo Instituto Municipal de Transportes Urbanos (Manaustrans).

Participaram da ação, as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e a Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (SubSempab).

Novos projetos

E as novidades para o T1 não param por aí, além das reformas de infraestrutura, o espaço ganhará trabalhos artísticos de grafismo, executados pela renomada artista plástica Rosa dos Anjos, que foi convidada pela prefeitura para dar um conceito regional ao terminal, valorizando a identidade cultural do Amazonas.

“A ideia é trazermos imagens lúdicas, incluindo lixeiras temáticas, para tocar as pessoas, principalmente as crianças, que passam pelo local, criando uma proposta de educação ambiental”, explicou a artista.

O ambiente do terminal também será sonorizado, recebendo caixas de som para a transmissão de uma web rádio, com muita música regional e instrumental, além de notícias do município, para manter os usuários bem informados.

Leia mais:

Amazonino desabafa em aula inaugural dos concursados da PC

Dez detentos morrem durante briga em cadeia pública no Ceará

Benjamin Constant: capital cultural do alto Solimões faz 120 anos