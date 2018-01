Estrutura do transporte público em Manaus está falida, dizem usuários

Apenas 30 veículos foram renovados no ano passado pelas empresas vigentes com modelos novos e equipamento adequado | Foto: Altemar Alcântara/Secom

Manaus - Você já sofreu com o transporte público em Manaus? Ficou irritado alguma vez com o serviço oferecido nos coletivos da capital? Apenas nas primeiras semanas deste ano a categoria dos motoristas e cobradores tem passado por tensões e revoltas polêmicas contra as empresas privadas. Entre as reclamações estão, principalmente, o sucateamento dos veículos, o atraso de salários e de reajuste, além do perigo a qual os servidores se sujeitam todos os dias.

O atual serviço de transporte público se organiza pela terceirização do Estado cedendo, no total, dez licitações às empresas atuantes na capital sendo Açaí Transportes, Rondonia LTDA, Viação Pedro, Nova Integração, Via Verde, Expresso Coroado, Global GNZ, Trastol LTDA, Líder LTDA e Vegas.

Segundo informações do site da Superintendência Municipal de Transportes Públicos, 1.620 veículos das frotas operantes e de reserva estão disponíveis à população. Desse número, apenas 30 veículos foram renovados no ano passado pelas empresas vigentes com modelos novos e equipamento adequado. Segundo uma funcionária, que preferiu não se identificar, a maioria dos modelos de coletivo varia entre 2006 e 2012, favorecendo a deterioração. Ainda assim, esse não é nem um terço dos problemas enfrentados.

Trabalho perigoso

Para a funcionária Maria dos Santos, o serviço é péssimo e não há respeito algum pelo trabalhador. “Trabalho há cinco anos como cobradora e nesse tempo já até ganhei o direito de insalubridade dentro da minha rotina. Passar o dia todo dentro de um veículo que range, treme e corre o risco de parar no meio da rua é muito difícil. O pior é quando o seu assento está quebrado e você passa todo este tempo se equilibrando para não cair”, relata.

“Até um picolé comprado por nós trabalhadores, em dias de muito calor, era registrado como imprudência", lembra uma funcionária | Foto: Marcio Melo

Leia também: Revitalização do terminal da Constantino avança com pinturas de bancos

Ela também conta que, na empresa em que era empregada nos primeiros anos de serviço, passava por maus-tratos. Além de xingamentos e intimidações constantes, os servidores sofriam abuso de poder por recorrentes advertências desnecessárias. “Até um picolé que comprávamos quando fazia muito calor era registrado como imprudência. Éramos culpados por tudo o que desse errado, sendo que a manutenção dos automóveis é responsabilidade da empresa”, defende.

Quando reportados os problemas à imprensa, Maria disse que os funcionários sofriam represália dos chefes. “Eles nunca querem mostrar o lado de dentro das empresas e quem decide falar, eles atacam”, diz.

Dissídios salariais entre patrão e empregado e a desigualdade qualitativa de veículos são alguns problemas que o motorista de ônibus Marcos Fontes diz sofrer há pelo menos dez anos.

“As sete horas de turno diário de labuta não compensam quando o freio do ônibus não funciona e você é acusado pela avaria. Um colega de uma outra empresa está sendo processado em 18 mil reais por um erro que é culpa da própria firma. Quando a situação fica muito ruim, eles demitem por justa causa quem eles querem. É muita injustiça! Parece que temos apenas deveres, e não direitos”, explica.

“As sete horas de turno diário de labuta não compensam quando o freio do ônibus não funciona e você é acusado pela avaria", comenta Marcos | Foto: Marcio Melo

O lado do passageiro

Outra categoria diretamente afetada pelos problemas do sistema público é a dos passageiros. Inúmeras pessoas que dependem de ônibus todos os dias sofrem de várias outras perspectivas diferentes e contam histórias de descontentamento.

Para o estudante Alcides Félix, a demanda de ônibus não cobre a de usuários do transporte coletivo. Ou seja, a realidade que algumas pessoas mostram na hora de usar o sistema é de que elas acabam ficando de fora no uso diário do transporte público.

Nas primeiras horas do dia, é visível nas paradas a movimentação de quem usa ônibus. Estudantes, secretárias, estagiários, auxiliares de serviço geral e uma infinidade de títulos, na hora de subir no coletivo, a sorte é quem diz a vez de pegar espaço no coletivo.

“O problema não é o horário de pico ser cheio, mas sim a gente ficar espremido sem espaço nem para respirar. Já vi várias vezes o ônibus passando direto nas paradas por falta de espaço. As pessoas ficavam na própria escada, quase caindo quando a porta abria”, fala a estudante de administração, Nayara Martins, que usa três ônibus por dia.

Além da falta de infraestrutura, o estado de conservação é outro problema enfrentado. Portas em mal funcionamento, quando não estão totalmente quebradas, chão e janela imundos, barra de segurança faltando fazem parte comum da visão de quem pega ônibus todo dia. "Nem podemos sentar no banco porque tem vezes que a roupa suja", completa Martins.

Passageiros reclamam que, além da má conservação, os veículos também são quebrados nos assentos, barras de apoio e portas | Foto: Altemar Alcântara/Secom

Alcides termina dizendo que o sistema eletrônico de bilhetagem é confuso e suspeito. "Nós, estudantes, pagamos o valor inteiro quando colocamos na carteirinha. Quando aparece no validador, contudo, mostra um valor a menos do que colocamos. Acho que somos roubados e nem percebemos. Tudo isso para pegar um ônibus sujo e caindo aos pedaços, que demora quase uma hora para passar todos os dias", destaca.

Sindicato dos Rodoviários

Após os dois reajustes de tarifa realizados no ano passado, a principal luta do Sindicato dos Rodoviários é o cumprimento do reajuste salarial e a devida manutenção da data-base dos funcionários, prometido pelo prefeito Arthur Neto, no passado.

"Depois de paralisações pontuais, ainda somos acusados de uma coisa que é nosso direito reivindicar. Não vamos aturar o mesmo engano da última vez. Iremos reclamar até termos as melhorias. É vergonha o estado atual de trabalho que o servidor do transporte público se sujeita", falou o presidente do sindicato, Givancir de Oliveira.

Sinetram

Em resposta sobre o sucateamento e a imprudência aos trabalhadores, o sindicato das empresas privadas disse que um dos maiores agravantes dos problemas é a paralisação dos trabalhadores. "Temos mantido dentro dos limites a idade média dos veículos. Sempre quando há paralisação, entramos com recurso no Tribunal Regional do Trabalho para abortar os movimentos. O ideal, seria uma reforma nos eixos viários que comportem a infraestrutura do sistema como, por exemplo, uma linha exclusiva somente para os coletivos. A questão trabalhista não é a pior das coisas", disse a assessoria da entidade.

O prefeito de Manaus se pronunciou reprovando as últimas ações dos rodoviários, afirmando um conluio entre os empresários e os servidores para tentar sabotar o transporte público na capital. "Essas greves são uma covardia. A resposta não virá por meio deste tipo de reivindicação. Tenho projetos para completar as duas classes e vou agir em breve", disse o prefeito.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

No RJ, Arthur diz: 'Eu quero é a cadeira do Temer'

Após sofrer abuso sexual, menino de 12 anos tenta suicídio em Manaus

Benjamim Constant: 'Capital Cultural do Alto Solimões' completa 120 anos