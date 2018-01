Ifam inicia matrículas no dia 5 de fevereiro

Manaus - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) convoca os candidatos aprovados para as vagas disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2018) a efetivarem suas matrículas nos campi Manaus Centro (CMC), Manaus Distrito Industrial (CMDI) e Manaus Zona Leste (CMZL). O período de matrículas será de 5 a 7 de fevereiro de 2018.



Os documentos exigidos para matrícula podem ser acessados no Termo de Adesão disponibilizado no site do IFAM no banner do Processo Seletivo ou pelo link: http://www2.ifam.edu.br/processo-seletivo-2018-1/





