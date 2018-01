Atenção: engavetamento deixa trânsito lento na Torquato Tapajós

Manaus - Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou o trânsito lento na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 10h desta quarta-feira (31), em frente ao Mardisa Veículos.

O acidente, segundo o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), aconteceu no sentido bairro/Centro da via e, apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Manaustrans, os condutores fizeram um acordo verbal e foram orientados pelos agentes de trânsito a registrarem um Boletim de Ocorrência (BO).

Conforme o Manaustrans, a via já foi liberada e o trânsito no local segue com o fluxo normal.

Outros acidentes

Também na Torquato Tapajós, no dia 25 deste mês, um taxista atropelou um pedestre que atravessava a faixa de pedestres (sentido bairro/Centro). O agente de socialização de 41 anos colidiu com o para-brisas do táxi, modelo prisma e placas PHH-7774. A vítima foi atendida pelo Samu e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Já no último domingo (28), o delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), Bruno Hitotuzi, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Hitotuzi fez uso de remédio antiestresse, e um dos efeitos coletarias é a sonolência, o que teria causado o acidente. "O delegado sofreu pequenas escoriações, mas passa bem. Não há registros de outra vítima, apenas danos materiais", informou a assessoria da PC-AM, por meio de nota.

Edição: Isac Sharlon

