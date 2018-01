Trabalhador agoniza após ser atingido por poste de energia em Manaus

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu | Foto: Divulgação/Fagner Fraia

Manaus - Um homem não identificado, que supostamente trabalhava na manutenção de uma rede de telefonia, caiu e também foi atingido por um poste de energia elétrica, localizado na rua Bernardo Cabral, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O acidente de trabalho aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (31).

Segundo testemunhas, o homem chegou no carro da empresa de telefonia, subiu no poste e estava trabalhando, quando foi surpreendido pela queda da estrutura, que o derrubou. Além do trabalhador, um veículo também foi atingido.

O mototaxista Fagner Fraia, que presenciou o trabalhador agonizando sobre a via, contou que o poste estava deteriorado. "Estava realmente com cara de que ia cair", afirma a testemunha.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima | Foto: Divulgação/Fagner Fraia

Ainda segundo o mototaxista, após o acidente há riscos de curto-circuito, pois os fios do poste estão encostando uns nos outros. "Estamos preocupados com esse curto-circuito, pois podemos ficar sem energia e pegar fogo nesse local", alerta o mototaxista.

O Homem foi levado desacordado pelo Samu para uma unidade de saúde da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele e nem para qual empresa ele trabalhava quando sofreu o acidente.

Ao Em Tempo, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que encaminhou uma equipe para o local.

