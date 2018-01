Falso buraco na João Valério atrasa cronograma da Seminf em Manaus

Manaus - Um boato nas redes sociais, de que um novo buraco teria aparecido na avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus, surgiu no início na noite desta quarta-feira (31). Uma equipe do Em Tempo que estava próximo ao local foi averiguar a informação e constatou que tudo não se passou de uma notícia falsa.

Ao chegar ao local, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), já estava na região depois de ter sido acionada. De acordo com o órgão, os funcionários estavam realizando um trabalho de recapeamento no bairro de Flores e tiveram que parar as ações naquela região para seguir de forma emergencial para a avenida João Valério.

De acordo com a Seminf, existe uma verba mensal de cerca de R$ 20 milhões que é destinada para obras de reparo emergencial. Ainda segundo o órgão, não é possível calcular o gasto de deslocamento da equipe, porque o orçamento é fechado, mas causar a paralisação de um trabalho para atender de forma emergencial algo que não existe atrapalha todo o cronograma da equipe.

Caso verdadeiro

Na última quinta-feira (25), uma equipe da Seminf realizou uma obra emergencial

na João Valério, depois de detectar um afundamento de calçada. O problema teria ocorrido após o rompimento em uma rede de drenagem que passa no local.





