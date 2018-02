Concurso de Fantasia do Carnaval no Manaus Plaza terá prêmio de R$ 400

Manaus - O Carnaval chegou ao Manaus Plaza Shopping com muita alegria para anunciar o concurso de fantasias kids e juvenil que acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro e tem com premiações vale compras nas lojas participantes do centro de compras. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro com 1 kg de alimento não perecível. O shopping fica localizado na avenida Djalma Batista.

O concurso será dividido em duas categorias, a Kids de 2 a 12 anos que será no dia 17 de fevereiro a partir das 16h e a Juvenil de 13 a 17 anos que acontece no dia 18 de fevereiro também a partir das 16h. As três melhores fantasias de cada grupo serão avaliadas pela comissão técnica e serão premiadas da seguinte forma, o 1º lugar recebe o prêmio no valor de R$ 400, o 2° lugar R$ 200 e o 3° lugar R$ 100 que serão revertidos em vale-compras utilizados nas lojas participantes do shopping.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de fevereiro, na administração do shopping (subsolo), das 8h às 17h, doando 1 kg de alimento não perecível. Apenas pais ou responsáveis poderão efetuar as inscrições, apresentando documento pessoal com foto e levando uma foto 3x4 do participante.





