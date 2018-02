Governo do Amazonas incentiva campanha ambiental nos Residenciais Pros

Em 2017, o programa coletou 244 litros de óleo de cozinha que foram destinados à cooperativa Recicla Manaus | Foto: LUCAS SILVA/SRMM

Manaus - O óleo de cozinha é o grande vilão da rede de esgoto e um importante agente poluidor dos mananciais. Devido aos constates episódios de entupimento da rede residencial do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), a Unidade Gestora de Projetos Especiais, através da Subcoordenadoria Social, desenvolveu em 2017 uma campanha para coleta do óleo nas residências e destinação final adequada do produto.

Em 2017, o programa coletou 244 litros de óleo de cozinha que foram destinados à cooperativa Recicla Manaus e reaproveitados durante as oficinais ambientais de sabão que são realizadas periodicamente com os próprios moradores. Os moradores recolhem o óleo usado e entregam em recipientes descartáveis ao escritório local de gestão compartilhada (ELO), que funciona em cada parque residencial.

Para o êxito da campanha, existem ações educativas permanentes durante as visitas de monitoramento da equipe social do programa e as atividades socioambientais com os moradores. O campeão de coleta foi o Parque Residencial São Raimundo, no bairro São Raimundo, onde vivem 216 famílias. No Parque Liberdade, foram coletados 28 litros de óleo de cozinha. O Parque Cajual também coletou 28 litros. No Parque Mestre Chico, no Centro, a coleta foi de oito litros de óleo.

Os moradores recolhem o óleo usado e entregam em recipientes descartáveis ao escritório local de gestão compartilhada (ELO) | Foto: LUCAS SILVA/SRMM

“A campanha é importante para desenvolver uma consciência ambiental com a população de que o óleo causa entupimento da rede de esgoto e prejudica a eles próprios”, explicou a assistente social Ediane Venâncio.

O óleo de cozinha, quando retido no encanamento, causa entupimento das tubulações, sendo necessário serviços de desobstruções de rede para a sua remoção. O produto reaproveitado pode ser utilizado na produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até biodiesel.

Na semana passada, o Parque Liberdade promoveu com ao pais e crianças do Parque Residencial Gilberto Mestrinho, uma oficina de produção de sabão com o biólogo José Rodrigues, a partir do óleo de cozinha. Com cinco litros de óleo foi possível produzir 5 quilos de sabão em barra.

