Órgãos registram queda no número de indígenas venezuelanos em Manaus

Manaus - Nas primeiras semanas de 2018 foi registrada uma redução no número de índios Venezuelanos da etnia Warao em Manaus. Entre julho e agosto de 2017, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) , eles eram mais de 600, no entanto, esse número diminuiu e atualmente totaliza 128 pessoas abrigadas nas casas de acolhimentos.



A Fundação Estadual do Índio (FEI), um dos órgãos de referência para orientação dos indígenas na capital, uma característica desse abandono da cidade é a dificuldade em manter as coletas de dinheiro e outros itens necessários nas ruas. "Um dos motivos para os indígenas estarem deixando a cidade é devido a própria população local ter se conscientizado em não mais ceder aos pedidos dos índios por dinheiro ou outros donativos, como roupas e alimentos nas ruas de Manaus", diz a fundação em nota.

Ainda de acordo com o órgão, os indígenas venezuelanos chegam a receber donativos em quantidade, como roupas e até eletrodomésticos, mas não os utilizam por não se tratar de itens que façam parte da sua rotina - afinal, a natureza dos índios se mostra muito primitiva, inclusive mantendo costume de fazer comida em fogo a lenha, no chão. Outro exemplo é a vestimenta, que tem características próprias e, diferente de índios que habitam as áreas Amazonas, eles não costumam adaptar as doações e praticamente não usam as peças doadas.

Em dezembro de 2017, o governo do Estado encerrou o atendimento de assistência aos Warao e a responsabilidade do acolhimento para Prefeitura de Manaus. Desde então, os indígenas vêm sendo acompanhados pela Semmasdh, juntamente com os órgãos da Saúde (Semsa) e da Educação (Semed) do município.

De acordo com o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, o Ministério do Desenvolvimento Social destinou um aporte de R$ 720 mil para auxílio no pagamento dos aluguéis de casas no Centro e nos bairros da Redenção, Manôa e Educandos.

Cuidados com a saúde dos indígenas



Semsa realiza ações de saúde de maneira contínua. | Foto: Divulgação/Semsa

Desde fevereiro de 2017, a Secretaria de Saúde (Semsa) tem auxiliado no tratamento e na prevenção de doenças entre os indígenas. O órgão informou que mais de 5 ações de saúde foram realizadas envolvendo vários de servidores, insumos e serviços que possibilitou a identificação de casos agudos que requereriam a atenção contínua e sistemática da equipe de saúde.

Sobre as doenças que atingem os venezuelanos, a Semsa informou ainda que as mais comuns são as imunopreviníveis e respiratórias como bronquites, síndromes gripais, tuberculose e pneumonia.

Os casos diagnosticados de tuberculose foram encaminhados às unidades de referência dos Distritos de Saúde e são acompanhados pela equipe técnica do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica e equipe do Consultório na Rua.



Educação de crianças

7 crianças, entre 4 e 11 anos, já estão matriculadas nas escolas municipais | Foto: Cleomir Santos / Semed





Nesta quarta-feira (31), representantes da Semmasdh se reuniram para discutir o atendimento das crianças indígenas da etnia Warao, refugiadas em Manaus, pela rede municipal de ensino no ano letivo de 2018.

Segundo informou a Semed, 27 crianças, entre 4 e 11 anos, já estão matriculadas em unidades municipais e terão garantidos acesso ao ensino, material didático e fardamento. O órgão também se comprometeu em fazer o acompanhamento para promover a adaptação e inclusão desses estudantes, respeitando suas heranças culturais e evitando o abandono escolar.

Em 2017, a Semed realizou uma série de atividades desportivas, recreativas e lúdicas envolvendo as crianças albergadas nas casas de acolhimento, como forma de integração entre elas e os técnicos da secretaria.

Processo Seletivo Simplificado

Sobre a realização de um Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores da etnia Warao, a Semed informou que deve realizar o certame até o final do primeiro semestre de 2018, dependendo apenas repasses de recursos do governo federal.



Os professores vão atuar nas casas de acolhimento, no reforço da identidade cultural dos Warao, para que os mais jovens não percam a ligação com a cultura e língua materna, assim como já é feito com os indígenas brasileiros, que moram em Manaus, reforça a Semed.





