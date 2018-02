Confira as vagas de emprego oferecidas nesta sexta

Manaus - Mais de 140 vagas de emprego serão ofertadas nos postos do Sine Manaus que funcionam na Ouvidoria Municipal, na Praça 14, na Zona Sul e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Entre as vagas ofertadas estão para operador de máquina injetora, auxiliar de lanterneiro, vendedor técnico, fiscal de caixa e muitos outros.

Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para se levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.



Confira abaixo as vagas para o posto do Sine Manaus na ouvidoria do municipal, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus:

Operador de máquina injetora (3)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: seis meses comprovados na CTPS. Desejável curso de NR12 atualizado;

Responsabilidades do cargo: ter trabalhado na área de injeção plástica;

Auxiliar de Lanterneiro (1)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: seis meses comprovados na CTPS;

Responsabilidades do cargo: auxiliar na troca da chapa com avaria, auxiliar na troca do vidro com avaria, auxiliar na manutenção do vidro da janela do passageiro, auxiliar no alinhamento e soldagem de estruturas danificadas.

Capitão fluvial (3)

Escolaridade: Ensino Fundamental/ obrigatório ter Carteira Marítima;

Experiência: seis meses comprovados na CTPS;

Desejável: curso de Capitão Fluvial pela Capitania dos Portos;

Habilidades comportamentais: iniciativa, liderança, Relacionamento Interpessoal.

Vendedor técnico (2)

Escolaridade: Ensino Médio Completo/ desejável estar cursando ou com superior completo;

Experiência: seis meses comprovados na CTPS;

Desejável: ter experiência no ramo de segurança e ter carteira de clientes;

Promotor de Vendas/ Vendedor porta a porta (2)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: seis meses comprovados na CTPS;

Responsabilidades do cargo: vender chips porta a porta.

Assistente/Auxiliar comercial (vendas) (1)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando Superior;

Experiência: no mínimo seis meses na CTPS;

Exigências: ter CNH categoria AB e carteira de clientes.

Fiscal de caixa (7)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos obrigatórios: experiência com organização e distribuição dos operadores de caixa. Agilizar o fundo de troco. Providenciar o preenchimento do formulário de devolução de mercadorias. Acompanhar o fechamento dos caixas e disponibilidade de carrinhos no estabelecimento.

Vendedor interno (10)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: experiência com vendas presenciais e via telefone de crediário de loja.

Repositor de mercadoria (80)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: experiência como repositor ou em áreas como logística, carga e descarga, auxiliar de produção, congelados e hortifruti;

Operador de caixa (10)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Experiência em caixa, atendimento ao cliente e balconista;

Chefe administrativo (1)



Escolaridade: Ensino Superior Completo na área ou cursando;

Experiência: comprovada de seis meses na CTPS e CNH categoria B;

Requisitos Obrigatórios: Conhecimento na área financeira e ter chefiado grandes equipes. Dá apoio ao gerente da loja. Acompanhar as ações propostas no relatório em conjunto com os chefes de seção;

Assessor Comercial (2)



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Experiência na área comercial, negociação de cliente pessoa jurídica, visitas e relatórios de vendas no segmento de comércio de alimentos.

Atendente de cafeteria (5)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Experiência com atendimento ao público em cafeteria, loja de alimentação.

Supervisor de crédito (1)



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Experiência como supervisor de vendas, empresas de crédito, setor de crediário de loja.

Confira abaixo as vagas para o posto do Sine Manaus no shopping Phelippe Daou - T4, na Avenida Camapuã, 2.985 - Cidade Nova, Zona Norte de Manaus:

Estágio de Mecânico a diesel (1)

Escolaridade: Técnico em Mecânica;

Experiência: Sem experiência;

Requisitos Obrigatórios: Estagiário de mecânica a diesel, com noções básicas de mecânica para executar os serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos a diesel. Obrigatório ter concluído curso de mecânica com a pendência apenas do estágio.

Telemarketing com ênfase em vendas (3)

Escolaridade: Cursando qualquer Ensino Superior;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

Requisitos Obrigatórios: Necessário ter experiência com vendas por telemarketing.

Digitador (1)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: mínima de seis meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: Pacote office indispensável (excelente habilidade em digitação). Ser centrado, dinâmico e com boa dicção. Regime de Contratação: Prestação de Serviço.

Inspetor da Qualidade em Indústrias (CQ) – (4)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: ter informática básica, ferramentas da qualidade, desenho técnico e metrologia. Apresentar principalmente os certificados das ferramentas da qualidade e informática básica.

Assistente técnico de mecânica (3)

Escolaridade: cursando a partir do 5º período de Engenharia Mecânica.

Experiência: com ou sem experiência.

Requisitos Obrigatórios: ter informática básica, Software CAD, inglês intermediário, experiência em certificação de produtos e experiência em documentação técnica. Apresentar todos os certificados.

Empregado Doméstico (1)

Escolaridade: Fundamental Completo

Experiência: mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

Requisitos Obrigatórios: obrigatório ter experiência como empregado doméstico e carta de recomendação.

