Manaus Ambiental realiza reparos em buraco em avenida na Zona Leste

Avenida foi interditada devido serviço de reparo de um buraco | Foto: Divulgação/Manaustrans

Manaus - Um trecho da Alameda Cosme Ferreira, próximo ao 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro do Zumbi, Zona Leste de Manaus, foi interditado, na manhã desta sexta-feira (2), pelos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

O motivo, segundo o instituto, teria sido uma obra emergencial da empresa Manaus Ambiental para tapar um buraco no local.O Manaustrans informa aos condutores que evitem circular pelo local.

Edição: Isac Sharlon

