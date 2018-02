Segurança: no Carnaval é melhor prevenir do que remediar

Ostentar com o celular em mãos pode ser uma péssima escolha | Foto: Marcely Gomes

Manaus - No tempo das festas de momo todo mundo fica animado para correr às ruas e curtir todos os confetes e músicas. A voz que mais se ouve é a de aproveitar tudo sem regras. Infelizmente, essa é uma das épocas em que mais há ocorrências de assaltos, o que deixa o cidadão cada vez mais preocupado em adotar medidas de prevenção para evitar ser vítima da criminalidade.



Além do reforço policial para este ano, aproximadamente 4.250 oficiais estão espalhados na capital e em alguns interiores, nos principais pontos de concentração, alertando os foliões de que a melhor alternativa é se precaver em algumas situações e se preparar antes de sair de casa.

Na hora de ir às festas, a estudante de administração Thainá Nascimento, de 20 anos, disse que é bem seletiva. "Não saio para qualquer banda, principalmente as que eu não conheço. Gosto de saber para onde estou indo e quais pessoas frequentam. Ainda assim, costumo montar o meu grupo para ir junto comigo".

Além de escolher bem o local antes da folia, ela conta que bolou outras estratégias para manter a segurança em alta e esquivar de possíveis bandidos. "Ao invés de comprar bebida no local, me organizo para levar de casa ou comprar no caminho. Assim, levo menos dinheiro e o resto fica contado para alguma emergência", explica.

Dicas de segurança

Uma boa estratégia é sair de casa com o grupo formado. Quanto mais gente, melhor. | Foto: Marcely Gomes

Outra dica é manter o carro perto de onde for a festa. O tenente da Polícia Militar Carpê Andrade diz que mesmo em avenidas movimentadas, no período do carnaval, a atenção deve ser redobrada.

"É costume ter muitas ocorrências de pertences levados dentro de veículos. Mesmo com o carro trancado, não é bom deixar objetos pessoais com o vidro à mostra. Ter o veículo mais perto dos donos é um reforço que pode evitar uma situação desagradável", destaca.



Leia também: Empresa em Manaus oferece 100 vagas de emprego e treinamento

Devido a grande movimentação de pessoas que as bandas, blocos e shows causam, pessoas mal-intencionadas se aproveitam do empurra-empurra. A hora perfeita para um roubo sorrateiro é justo em meio a uma grande multidão. Para o ladrão, as coisas ficam ainda mais fáceis quando o brincante gosta de ostentar itens como celular, carteira e acessórios de valor.

'A oportunidade faz o ladrão'

Nas grandes festas públicas, o primeiro pensamento de quem faz questão de marcar presença é de que a polícia está no encargo de toda a segurança e que toda a responsabilidade sobre o assunto é dela. O tenente Andrade discorda.

"Primeiramente, o brincante tem que entender que está em um local aberto e sujeito a todo tipo de coisa. Não existe lugar totalmente seguro em Manaus. O principal a se fazer é diminuir os riscos. Se as pessoas ficarem mais atentas, o trabalho da polícia é otimizado e as ocorrências diminuem. Dificilmente os roubos acontecem quando o ladrão planeja. Se a oportunidade estiver ali, ele não vai pensar duas vezes", destacou.

Ter o celular à mostra na hora da selfie é um risco que se deve correr por apenas alguns segundos. O correto é deixar o celular sempre escondido em um lugar seguro | Foto: Marcely Gomes

Colocar o celular em partes seguras do corpo, e não ficar mexendo toda hora, é uma das sugestões recomendadas, fora a regra de ouro de somente levar o necessário quando for sair de casa.

Paradas de ônibus

Outro ponto em destaque na hora de fugir do perigo é dentro das clássicas paradas de ônibus. Na hora de voltar para casa, o alerta é para não ser assaltado ou assediado por alguém que exagerou na bebida. Sobre esse tipo de situação, a estudante Thainá revela como reage nesses casos.



O tenente Andrade destaca que dificilmente os roubos acontecem quando o ladrão planeja | Foto: Arquivo Pessoal

"Grito bem alto para todo mundo ver logo. O que eles querem é descrição para conseguirem fazer tudo o que pensam. Como é tempo de carnaval, gosto de usar roupas mais curtas e sempre tem gente de olho. Também não fico muito tarde nas bandas em que saio para não dar margem", explicou.

O tenente Andrade completa afirmando que aceitar gentilezas de estranhos é uma péssima ideia. "Mesmo aquela carona amiga, ou bebidas de estranhos, não é recomendado aceitar. Por mais que a intenção seja boa, é melhor escolher o seguro e conseguir terminar bem a noite. Não vale a pena se arriscar por apenas três dias de festa", termina.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Disk-pileque levará para casa quem não estiver em condições de dirigir no Carnaval

Coletivo apoia artistas do Norte que buscam oportunidades no RJ

Aos gritos, homem esfaqueado invade igreja e desmaia em Manaus