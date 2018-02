Porto de Manaus passa a ser administrado pelo Estado

Porto de Manaus passa a ser gerenciado pelo Governo do Estado | Foto: Arquivo/AET

Manaus - O Governador do Amazonas, Amazonino Mendes assinou na tarde desta sexta-feira (2) um termo que autoriza o Estado gerenciar as atividade do Porto de Manaus antes administrado pela Companhia Docas do Maranhão (Condomar). A minuta contou com o aval da Secretaria Nacional de Portos, Hidrovias e Aviação Civil, do Ministério dos Transportes.

De acordo com Amazonino, a assinatura do convênio credencia o Governo a realizar política portuária com mais eficácia. “Então nós vamos assinar os termos necessários em que o estado do Amazonas passa a ter gerência na questão portuária. Pode fazer política portuária, coisa que estávamos proibidos de fazer. É algo extremamente necessário e que não se resolvia. O Estado passa a ter gerência nessa questão portuária fundamental, inclusive para articular, organizar, estruturar, o sistema fiscal”, comentou o governador.

Segundo o diretor do Departamento e Outorgas, do Ministério dos Transporte, Ogarito Linhares, "o governo do Amazonas passa a gerenciar o porto de Manaus logo após publicação no Diário Oficial da União, em um prazo de 20 dias" disse.

De acordo com o secretário nacional de Portos, Hidrovias e Aviação Civil, Luís Otávio Gomes, o termo de que transfere a administração só foi possível com a extinção da Companhia de Docas do Maranhão (Codomar), que gerenciava o porto da capital.

“Com a extinção da Comodar (no último dia 1º), que era a empresa que fazia a política e gestão do porto aqui de Manaus, em especial, encontramos essa solução imediata para que o porto e as outras denominações não ficassem sem autoridade portuária. O estado do Amazonas é quem tem direito de gerenciar o seu porto”, explicou o secretário nacional.

O superintendente estadual de Navegação, de Portos e Hidrovias (SNPH), Francisco da Jornada, ressaltou que a autorização celebrada credencia o Governo do Estado a gerenciar, além do porto da capital, os demais portos da poligonal (frente da cidade), como o da Panair, Manaus Moderna e Ceasa.

Em contato com a assessoria da Condomar, empresa responsável pela administração do Porto de Manaus, a assessoria informou que a administração não tinha conhecimento da assinatura do termo.

