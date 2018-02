Arthur assina data-base e libera reajuste de servidores municipais

Manaus - Mais de 23 mil servidores municipais das secretarias municipais de Saúde (Semsa), Educação (Semed) e Finanças (Semef), Procuradoria Geral do Município (PGM), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) terão seus salários reajustados a partir deste mês. A medida também abrange outros 1,4 mil servidores da chamada área não-específica, e mais 2,1 mil servidores inativos.

“Enfrentamos a crise com garra e muita responsabilidade, sem atrasar em um dia sequer o salário dos nossos servidores. Cortamos na carne o nosso orçamento de custeio para manter nosso poder de investimento. Essa austeridade manteve Manaus organizada financeiramente durante os anos mais difíceis e, agora, seguindo com o nosso planejamento, chegou a hora de valorizar nossos servidores, fundamentais para manter o funcionamento dos nossos serviços e ações”, destaca o prefeito Arthur Neto.

Funcionários da saúde também vão receber o reajuste | Foto: Divulgação

A medida faz parte de acordo firmado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que no ano passado, garantiu a correção da data-base 2017 e 2018 para os servidores do município. Os servidores contemplados já receberam nos vencimentos do mês de janeiro parte do reajuste previsto para 2018, e até o mês de maio, todas as categorias contempladas terão aumento salarial de 7,57%.



A correção salarial de 4,57% corresponde à data-base 2017, foi liberada a partir de 1° de janeiro junto com a data-base 2018 de 3%, e as duas serão pagas ao longo do primeiro semestre deste ano a um total de 23.871 servidores, da Semsa, Semed, Semef, PGM, SMTU e Manaustrans. Os demais 3,5 mil alcançados são servidores da área não específica, que receberam já em janeiro o reajuste total de 7,57% no salário-base congelado em R$ 415,00 há dez anos.



Novidades



Segundo a secretária municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Luiza Bessa Rebelo, a categoria deve ganhar, ainda este ano, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). “Estão em fase de conclusão os trabalhos para a elaboração do plano de cargos da área não específica e também o novo estatuto dos servidores municipais, que devem ser votados pela Câmara Municipal ainda em 2018”, comemora.

Os demais 3,5 mil alcançados são servidores da área não específica, que receberam já em janeiro o reajuste total de 7,57% | Foto: Divulgação

A secretária também destaca que o ganho salarial corrobora com a série de ações da Prefeitura de Manaus visando à valorização e qualidade de vida dos servidores, que são metas do Planejamento Estratégico Manaus 2030. “Vamos implantar este ano, nas 22 secretarias municipais, um arrojado Programa de Qualidade de Vida do Trabalhador Público Municipal, com ações de prevenção à saúde e atendimentos sociais, físicos e psicológicos”, afirma.



