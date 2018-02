Acidente deixa três pessoas feridas no Distrito Industrial

Manaus - Um grave acidente envolvendo três veículos, no fim da tarde desta sexta-feira (2), parou o trânsito na Avenida Buriti, sentido centro/bairro, Distrito Industrial. As causas do acidente ainda não foram divulgadas e três pessoas ficaram feridas.

Os condutores William Melina de Oliveira, de 34 anos, e Domingos Floriano de Oliveira Cunha, de 45 anos, ficaram presos às ferragens e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, eles foram atendidos por uma equipe do Samu. Uma terceira vítima também foi atendida, mas não teve o nome e nem idade divulgados.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas e três pessoas ficaram lesionadas | Foto: Divulgação/Bombeiros





Leia também: Homem morre e outro fica ferido em grave acidente na AM-070

As orientações dos agentes do Manaustrans é que os motoristas evitem trafegar no local até que os veículos sejam retirados da via. O acidente prejudicou o fluxo de veículos e deixou o trânsito mais lento.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Trio armado é preso por fazer arrastões no Monte Sinai

Preso suspeito de decapitar indígena em Lábrea

Itamarati: a 'Princesinha do Juruá' completa 35 anos