Bombeiros resgatam cachorrinha presa em caixa de marcha em Manaus

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou, na manhã deste sábado (3), uma cachorrinha, de nome "Dukesa", que estava presa na caixa de marcha de um automóvel. O resgate aconteceu no posto CBMAM, na zona Centro-Sul da capital.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o filhote entrou no veículo - que estava estacionado em uma oficina no bairro União da Vitória, na Zona Oeste da capital, e não conseguiu sair.

Por volta das 9h, o dono do animal José Ribamar, de 36 anos, levou a peça automotiva, com o animal dentro, até o posto dos bombeiros. A cachorrinha não sofreu nenhum ferimento.

Outro caso



Quatro filhotes de cachorro que caíram em um bueiro foram resgatados pelos bombeiros na noite do dia 19 de janeiro. O caso aconteceu no beco Petrópolis, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o local onde os animais estavam era de difícil acesso. A área era pequena, estava com bastante água e apresentava mais de 20 metros de profundidade. Os animais estavam isolados por pedras e não tinham como sair do local sozinhos.



Os filhotes foram deixados aos cuidados da moradora que acionou a equipe de resgate.

Fim trágico

Após pular do barranco atrás do dono, um cachorro, de nome "Guri", morreu atravessado com um engate de ferro na parte traseira do corpo, dentro de um local em construção. O fato aconteceu no último d omingo (28) , na rua Crajari, comunidade Novo Reino 2, Zona Leste.

O animal foi restado pelos bombeiros, mas não resistiu ao ferimento e morreu em uma clinica veterinária | Foto: Divulgação

O dono de "Guri", o cobrador Ricardo Souza disse que era comum o animal pular o muro quando ele saía de casa. Segundo ele, o espaço entre o barranco e o chão é de aproximadamente três metros.

Moradores que estavam em uma igreja ao lado do acidente avisaram Souza, que estava indo trabalhar. Após o acionamento do Batalhão Ambiental, os bombeiros cortaram parte do ferro preso ao corpo do cachorro e ainda conseguiram levá-lo com vida à uma clínica nas proximidades. O óbito foi por volta das 18h20, após ele não ter resistido à uma parada cardíaca.

Além de "Guri", outros três cães moram na residência de Ricardo. "É muito difícil ver o bicho da gente assim", lamentou o dono do animal.

