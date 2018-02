Árvore tomba e atinge quatro veículos no Centro de Manaus

| Autor: Divulgação/Leitor Em Tempo

Manaus - Por volta das 13h deste sábado (3), uma árvore de grande porte caiu em cima de dois carros e duas motos no Centro de Manaus, Zona Sul. O acidente aconteceu próximo a uma unidade de uma universidade particular, localizada na rua Huascar de Figueiredo.

Um motorista de 36 anos, que não quis se identificar, informou que passava pelo local e registrou o acidente. Nas imagens é possível ver os danos materiais causados pelo tombamento da árvore sobre os veículos estacionados próximo ao local.

O Corpo de B ombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) acionou uma equipe até o local para fazer a remoção da árvore, que arrancou vários fios elétricos de postes de energia. Para a assessoria do Cbmam, ainda não é possível identificar as causas do acidente e ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista que envios as imagens ao Em Tempo, vários fios de postes de energia foram arrancados e ficaram caídos sobre veículos e a rua.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Eletrobras Distribuição Amazonas para saber mais informações sobre os danos causados à rede elétrica e qual o prazo para a energia ser restabelecida no local, porém não houve respostas.

