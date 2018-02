Igarapé Carpina, na Redenção, recebe ações preventivas da Prefeitura

Manaus - Com as chuvas, a Prefeitura de Manaus continua trabalhando de forma preventiva em igarapés que cortam os bairros da cidade. A estratégia é trabalhar para evitar que moradores dessas áreas tenham grandes prejuízos no período de inverno amazônico. No bairro da Redenção, zona Oeste, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) dá continuidade aos trabalhos no igarapé da Carpina, que sofreu por muitos anos com constantes alagamentos.

O local já foi totalmente desassoreado e a Seminf retirou mais de três toneladas de lixo doméstico. Em uma nova etapa de obras, os trabalhos se concentram na contenção do leito do igarapé, com a implantação de 60 metros de rip-rap que formará um muro de arrimo evitando a mexida das terras e futuros alagamentos.

Neste sábado (3), o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, acompanhou a realização dos trabalhos. ‘’Estamos, cada dia mais, trabalhando na prevenção de alagações e deslizamentos, principalmente em locais nunca atendidos. São ações simples, mas geram resultados muito positivos, e é isso que eu e o prefeito Arthur Virgilio Neto buscamos, trabalhar com serviços preventivos, evitando transtornos aos moradores dessas regiões", ressaltou Rotta.

A estratégia é trabalhar para evitar que moradores dessas áreas tenham grandes prejuízos no período de inverno amazônico | Foto: Divulgação/Seminf

O local que há anos sofria com alagamentos mesmo com pequenas chuvas, já sente os resultados positivos realizados pela prefeitura. Segundo Pedro Rangel, morador da área, as últimas chuvas não prejudicaram os moradores.

‘’Estou satisfeito com os serviços, comprovei o resultado positivo dos trabalhos aqui realizados. Nas últimas chuvas, o igarapé não transbordou, e para nós foi uma felicidade. Sofríamos com as constantes alagações. Estou grato’, disse Rangel.

A Seminf trabalha simultaneamente com serviços de tapa-buraco, desobstrução de bueiros entupidos e contenções em outras vias do bairro.

