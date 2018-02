Defesa Civil inicia ações da operação cheia na zona rural de Manaus

Manaus - Como parte da primeira etapa do planejamento das ações da Operação Cheia 2018 da Prefeitura de Manaus, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus realizou, neste sábado (3), o primeiro levantamento de vistorias nas comunidades rurais localizadas no rio Amazonas, na zona rural de Manaus.

A ação tem como objetivo antecipar as atividades de prevenção e monitoramento nas áreas passíveis de alagação, por conta do fenômeno da cheia, para minimizar os impactos causados na capital amazonense e na zona rural de Manaus.

Ao todo foram visitadas 12 comunidades rurais que sofrem anualmente com a subida do rio Negro. São elas: União e Progresso, São Francisco, Assentamento Nazaré, São Pedro, Bom Sucesso, Santa Rosa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Canaã, São Raimundo, Nossa Senhora do Carmo e Nova Cesaréia.

Leia também: Itamarati: a 'Princesinha do Juruá' completa 35 anos

De acordo com o Departamento de Operações do órgão, cerca de 300 famílias da zona rural têm suas residências inundadas por conta do fenômeno, assim também como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as escolas municipais que atendem os moradores das comunidades.

Operação cheia 2018

As ações da operação cheia 2018 já teve início, ainda no mês de janeiro, com a participação das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semamsdh), de Meio Ambiente (Semmas), da Saúde (Semsa), de Educação (Semed), de Limpeza Pública (Semulsp), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Guarda Municipal, Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e Polícia Ambiental do Amazonas.

“Já iniciamos as ações de prevenção e monitoramento da operação cheia chamando as outras secretarias municipais envolvidas na operação, junto com a Defesa Civil, para planejar as ações preventivas nas áreas afetadas pela cheia em Manaus, e assim somando forças para atuar de forma mais imediata e eficaz junto às comunidades”, destacou o secretário do órgão, Cláudio Belém.

Leia mais:

62 anos de Nhamundá, a ilha lendária das índias guerreiras da Amazônia

Tabatinga, cidade de tríplice fronteira, completa 35 anos nesta quinta

Boa Vista do Ramos: a terra do mel comemora 35 anos