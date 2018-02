Fuá muda de casa e Mindu ganha evento gratuito neste domingo (4)

Artesanato, gastronomia e atividades culturais estão sendo realizadas neste domingo (4), no Parque do Mindu, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Esta é a primeira vez que o parque está sediando a feira Alternativa 'Fuá', que seguirá programação por todo ano de 2018, sempre no primeiro domingo de cada mês.

A programação começa às 9h da manhã e vai até às 17h. Com entrada e estacionamento gratuitos, a família manauara ganha mais uma opção de lazer. A feira conta com empreendedores e artesãos, além de oficinas como jardim vertical, aula de Tai Chi Chuan na Praça da Paz, intervenções artísticas de grafit e​ e breakdance, entre outros.

A feira estimula o empreendedorismo criativo | Foto: Janailton Falcao

A artesã Alice Fernandes participa da feira há várias edições e sempre leva artigos produzidos por ela mesma. " Eu sempre participo do Fuá e tenho um retorno de público muito bom. Eles são bem envolvidos, contribuem com o nosso trabalho e geralmente entram em contato solicitando encomendas ", relatou. Leia também: Empresas de chocolate abrem vagas para período de páscoa em manaus

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson, contou sobre a parceria realizada junto à organização do Fuá. "É mais uma composição muito bem sucedida e já fechamos 10 edições. Estruturamos os expositores em corredores para que o público tenha uma visão geral de como funciona a feira e o parque", explicou o secretário.

A feira Fuá, será realizada todo primeiro domingo de cada mês no Parque do Mindu | Foto: Janailton Falcao

Idealizadora e organizadora do evento, Laelia Nogueira falou sobre a mudança do local do evento. "Estamos muito contentes porque queremos que o Fuá se torne uma ferramenta de transformação socioambiental e cultural. A partir desta ideia, podemos levar educação para as pessoas. Outro ponto é fomentar a economia criativa, aqui temos como ampliar o número de expositores", apontou.

Haverá também uma roda de conversa sobre temas como educação, respeito e igualdade, além do lançamento da campanha 'Diga não ao assédio no Carnaval'.

O Parque do Mindu funciona normalmente de terça à domingo, das 7h às 17h.







Leia mais:

Celulares de usuários de porno são mais expostos a golpes financeiros

Amazonastur fecha parceria com Boi Garantido

Segurança no Carnaval: é melhor prevenir que remediar