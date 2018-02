Duas empresas de ônibus voltam a paralisar atividades em Manaus

Manaus - As empresas Açaí Transportes e Via São Pedro paralisaram os serviços nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (5), prejudicando cerca de 20 mil usuários das zonas Norte e Oeste de Manaus. Esta é a quinta paralisação da categoria em 2018.

Segundo a assessoria do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (Sinetram), a associação não foi informada sobre a paralisação.

Rodoviários da empresa Açaí, que opera com 74 carros em 18 linhas, na Zona Norte, informaram que os ônibus foram impedidos de sair da garagem, no bairro Santa Etelvina, por determinação de membros do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Transportes de Manaus (STTR).

Leia também: Estrutura do transporte público em Manaus está falida, dizem usuários

“Os representantes do sindicato chegaram aqui às 3h40 e não deixaram os ônibus saírem. Eles informaram que era uma ação contra a empresa que quer trocar a bandeira do cartão vale alimentação e também porque a Açaí não estaria aceitando atestado médico de alguns funcionários. Essa foi a justificativa deles, mas maioria dos motoristas e cobradores não aceitaram, mas foram impedidos de trabalhar”, informou o rodoviário Cláudio Roberto.

A paralisação das empresas encerrou às 6h da manhã. O Sinetram não divulgou o número de pessoas prejudicadas e o balanço seria feitos após o ato, informou a assessoria. Até a publicação desta matéria, membros do STTR não foram encontrados para dar um posicionamento sobre as paralisações.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Greve de ônibus é descartada após reunião com Rotta

1ª greve dos rodoviários de 2018 acontece na próxima segunda (22)

Rodoviários da Açaí Transportes paralisam 100% da frota em Manaus