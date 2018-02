Curto-circuito assusta foliões na Banda do Boulevard; assista ao vídeo

Um curto-circuito assustou centenas de pessoas que deixavam a Banda do Boulevard, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, no fim da noite deste domingo (4). Vários fios de alta tensão jorraram faíscas e também causaram explosões. | Autor: Em Tempo

Manaus - Um curto-circuito em fios de alta tensão assustou foliões que estavam na tradicional Banda do Boulevard, realizada neste domingo (4), na avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Centro-Sul de Manaus. As explosões na rede elétrica ocorreram após as 23h, horário da dispersão do público.

Em um vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que começa o curto-circuito. Entretanto, antes das imagens que aparecem no vídeo, uma internauta relatou que cerca de 20 minutos atrás o fio já havia dando um pequeno curto.

“Até 20 min atrás eu estava lá e já tinha dado um pequeno curto, pois estavam desmontando o palco”, escreveu a internauta.

A explosão assustou os moradores | Foto: Divulgação

Já outro internauta questionou que o fato deve ter sido por conta de ligações clandestinas feitas por ambulantes.

“Isso deve ser por conta dos ambulantes, que fazem ligação clandestina para ter energia em suas barracas. Cadê a fiscalização?”, questionou.

Já uma terceira internauta informou que saiu do local quando terminou a banda e que não viu o ocorrido. “Sai de lá quando acabou. Não vi nada”, escreveu.

Falta de energia

Os bairros São Jorge, Vila da Prata e Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, ficaram sem energia elétrica durante à noite deste domingo (4). Os moradores dessas regiões acreditaram que o fato está relacionado com o curto-circuito ocorrido na Banda do Boulevard.

"Eu cheguei da banda e verifiquei que não havia luz no meu bairro. Depois começaram as constantes quedas de energia elétrica", informou Marcela Oliveira, de 23 anos,

Banda do Boulevard

Com o tema “Abre tuas portas, Jaqueira querida”, a Banda do Boulevard reuniu mais de 18 mil pessoas em sua 31ª edição.

As baterias das escolas de samba Vitória Régia e Sem Compromisso, a banda Anjinhos do Boulevard e a cantora Keyla Regina, foram as atrações mais aguardadas pelos brincantes.

O ponto mais alto da festa foi a apresentação da banda oficial do Boulevard com a marchinha de Carnaval baseada no tema deste ano, que soma ao movimento pela revitalização do centenário prédio da antiga Faculdade de Direito do Amazonas, situado no Centro, que ficou conhecido de forma carinhosa como “Velha Jaqueira”.

