Médica faz alerta à importância da realização regular da mamografia

Manaus - Nesta segunda-feira (5) é celebrado o Dia Nacional da Mamografia. A médica radiologista Lisandra Magalhaes Pires, que faz parte da equipe responsável pela emissão de laudos desse exame, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Zona Norte de Manaus, fala sobre a importância do exame.

“Sabe-se que mais de 12 mil mulheres morrem por ano no Brasil em decorrência do câncer de mama, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, maiores são as chances de cura. E, sem sombra de dúvida, a mamografia é o caminho melhor para esse diagnóstico precoce”, alerta Lisandra.

No HPS da Zona Norte, os laudos das mamografias são elaborados por equipe especializada em mama e é formada por médicos radiologistas, com residência médica e com certificados emitidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologistas.



Indicação

A mamografia é indicada para todas as mulheres a partir de 40 anos. “Existem alguns casos específicos de mulheres que apresentam risco elevado para câncer de mama, por exemplo, aquelas com parente de primeiro grau com câncer de mama ou ovário. Há, ainda, mulheres com histórico de radioterapia no tórax, que devem iniciar a realização do exame antes dos 40 anos, mas que necessitam de avaliação de um médico para indicar o início do processo de prevenção”, pontua.



Recomendações



Descobrir um câncer de mama no início aumenta a chance de cura e diminui a agressividade do tratamento. As mulheres também devem fazer o autoexame todo mês, de preferência depois da menstruarão e ficar atenta a qualquer mudança na mama, como, por exemplo, vermelhidão, endurecimento, secreções e inversão do mamilo (retração do órgão para dentro da mama).

Nesses casos, procurar imediatamente um serviço médico. É importante lembrar que nem sempre o autoexame é suficiente para detecção do câncer de mama, algumas vezes os tumores são muito pequenos e não são palpáveis e, por isso, a mamografia deve ser feita todo ano, mesmo quando não exista nenhuma alteração.

