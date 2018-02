Lacc completa 63 anos de atuação na prevenção e combate ao câncer

Manaus - A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) completou, na última semana, 63 anos de atuação no Estado, tendo como principal marca, a prevenção e o combate ao câncer em seus mais diversos níveis. Entidade de cunho filantrópico, a Lacc registrou, só em 2017, quase 100 mil auxílios de diversas naturezas, destinados a pacientes oncológico de baixa renda, em tratamento especializado contra o câncer na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em Manaus. Além disso, cerca de 10 mil pessoas foram beneficiadas com palestras promovidas pela equipe de voluntários da instituição, transporte para tratamento e atendimento domiciliar, frisou o presidente da ONG, mastologista Jesus Pinheiro.



Ele explica que a instituição sobrevive, atualmente, de doações feitas pela população. "Agradecemos imensamente aos anônimos. Através deles, conseguimos dar continuidade a esse trabalho de ajuda às famílias que lutam contra a doença", destacou.

Leia também: Reforma da Previdência não atingirá quem ganha até R$ 5 mil, diz Temer

Entre os projetos sociais desenvolvidos pela Lacc, está o de atendimento a pacientes do interior, com a concessão de passagens fluviais e terrestres, doação de kits alimentares, cestas básicas e o custeio de aluguéis em locais próximos à unidade de saúde. "No ano passado, nossos atendimentos incluíram pessoas oriundas de 65 municípios, a maior parte do Amazonas e do Pará, mas também recebemos pacientes de Rondônia, do Ceará, Pernambuco e até de outros países, como do Peru”, frisou Pinheiro.

De acordo com o presidente, por se tratar de uma organização não governamental, a Lacc tem como principais fontes de arrecadação seu call center | Foto: Divulgação





De acordo com o presidente, por se tratar de uma organização não governamental, a Lacc tem como principais fontes de arrecadação seu call center (92 – 2101-4900) e o portal na internet (www.laccam.org.br), utilizados pela população, para colaborar com a manutenção da Liga. Também são aceitas transferências bancárias diretas para a conta corrente 691017-3, agência 0482-0, Bradesco, CNPJ 044991820001-48.

“Ainda enfrentamos dificuldades por conta da queda na arrecadação, ocasionada pela crise econômica que se alastrou no País. Por isso, toda ajuda é bem vinda e sabemos que fazer o bem não beneficia apenas aos que precisam. A caridade e a filantropia promovem a empatia e a compaixão, que por si só, são motivos suficientes para apostarmos na causa”.

Segundo o presidente, entre os projetos sociais desenvolvidos pela Lacc, está o de atendimento a pacientes do interior | Foto: Divulgação





A Liga Amazonense Contra o Câncer alcançou marcas significativas, no ano passado, e a expectativa é que os números cresçam ainda mais, neste ano. Em 2017, foram destinadas a pacientes de baixa renda 1.148 cestas básicas sortidas, 44 kits especiais de alimentação, 101 aluguéis sociais pagos ao longo do ano e mais de 360 beneficiados, além de dezenas de passagens interestaduais arcadas com os valores doados pelos contribuintes da entidade.

Outros projetos relevantes na lista da instituição são: o transporte regular de pacientes para a realização de quimioterapia e radioterapia e o suporte às visitas domiciliares, realizadas pela equipe multiprofissional do Serviço de Cuidados Paliativos da FCecon, com o apoio de veículos cedidos pela Lacc.

Leia mais: Primeira tentativa da nova identidade digital é lançada

Afeam anuncia R$ 125 milhões de créditos para projetos no Amazonas

Precisa avaliar a saúde? Shopping terá serviços gratuitos nesta quarta