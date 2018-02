Parceria público-privada prevê implantação do BRT em Manaus

Manaus - O projeto conceitual, que pretende modernizar o transporte coletivo de Manaus, foi apresentada na noite desta segunda-feira (5), ao prefeito Arthur Virgílio Neto, ao vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, e aos demais secretários da administração municipal. A proposta é uma parceria público-privada e traz como inovação o Bus Rapid Transit (BRT), que proporciona a rapidez e fluidez no transporte de passageiros, por meio da tecnologia Civi, que é uma atualização do modelo.

De acordo com o prefeito, será feito um chamamento público nacional para dar continuidade ao processo e Manaus deve ser a primeira cidade do país a utilizar a tecnologia do Civi. Segundo ele, a população vai ter o sistema de transporte coletivo que merece.

Manaus será a primeira capital brasileira a adotar o Civi | Foto: MarcioMelo





"Foi um grande passo e entendemos que os empresários começam a perceber que Manaus é uma cidade que cresce e demonstra solidez na sua administração. Esse é o tipo de parceria que queremos, que faz bem a Manaus e que soma aos nossos esforços para investir nas melhorias que o povo precisa", explicou o prefeito.

De acordo com o consultor da Volvo, Airton Amaral, Manaus será a primeira capital brasileira a adotar o Civi, se a proposta for aceita. "O BRT já é um sucesso em cidades como Curitiba e Bogotá (na Colômbia). É um sistema que tem segurança, capilaridade, pontualidade e é atrativo para os cidadãos, porque traz menos congestionamento no trânsito e economiza tempo", explica.

De acordo com o prefeito, será feito um chamamento público nacional para dar continuidade ao processo | Foto: MarcioMelo





O vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, recebeu a tarefa de estar à frente de todo o estudo para modernização do sistema de transporte coletivo da capital.



"É a primeira etapa, a primeira iniciativa de um grupo de empresas interessadas em investir na capital. Faremos o Chamamento Público e seguiremos todas as etapas jurídicas necessárias para realizar este, que é o meu sonho, do prefeito e de todo o povo de Manaus", disse Rotta.

Tracbel, Tectrans, Eucatur, Commcepta e Volvo fazem parte do conjunto de empresas que apresentaram o projeto.

Como funcionará

O Civi foi desenhado de acordo com estudos já desenvolvidos para a cidade. Estruturado em três corredores principais (Norte, Nordeste e Leste), o modal abrange avenidas como Constantino Nery, Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Nutels, além da Grande Circular e áreas do Centro de Manaus.

Os corredores terão suas respectivas áreas de alimentação e seis novos terminais reformados ou construídos, além de 88 novas estações para atender o Civi. Também está prevista a construção de uma rodoviária no entroncamento entre as avenidas Torquato Tapajós e Noel Nutels, que integrará ônibus urbano, ônibus municipais e ônibus para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Edição: Bruna Souza

