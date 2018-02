Com fogaréu, moradores pedem melhoria do transporte no Viver Melhor

Com fogo em pneus, galhos e móveis velhos, os moradores do conjunto residencial Viver Melhor, situado na Zona Norte de Manaus, pretendem chamar a atenção das autoridades públicas para melhorias no transporte coletivo da região. Eles reivindicam, na noite desta segunda-feira (5), mais linhas de ônibus, além de transportes públicos alternativos.

De acordo com a presidente da associação de moradores da primeira etapa do residencial, Núbia Garcia, o residencial fica localizado em uma região afastada e somente uma empresa atende a área. Isso dificulta a locomoção dos moradores, que passam horas esperando nas paradas de ônibus.

"Nós precisamos de mais transportes aqui pra essa área da cidade. Nós estamos esquecidos, a única empresa que faz o transporte coletivo do local está com a frota defasada", disse a líder comunitária.

Ainda segundo Núbia, se as reivindicações não forem atendidas até a próxima sexta-feira (9), os moradores devem interditar a via novamente. Eles não pretendem sair do local até que as autoridades voltem o olhar para a região e façam algo pela população.

A principal via de acesso ao bairro foi interditada pelos manifestantes. Ônibus e carros foram impedidos de passar. Policiais militares da 26ª Cicom foram acionados para negociar com os líderes do movimento. O objetivo era fazer com que as famílias saíssem do meio da via. Agentes do Manaustrans foram ao local para ajudar no tráfego de veículos.

Segundo o presidente da segunda etapa do Viver Melhor, Sinval Trindade, a necessidade das famílias por mais opções de locomoção é grande e a implantação de alternativos, executivos e lotações facilitaria a vida dos moradores que precisam se locomover para trabalhar ou ir à escola.

"Tem muita gente aqui que sai pra trabalhar e, às vezes, chega atrasada no trabalho por causa da demora do transporte. Nós só estamos querendo que o transporte executivo também atenda o nosso bairro", completou Sinval.

A empresa Açaí, que atende a área e tem uma garagem perto da via onde os moradores fizeram o protesto, foi procurada pela equipe do EM TEMPO, mas não quis se pronunciar sobre o assunto.

