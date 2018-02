Comerciantes invadem calçadas e pontos de ônibus na Zona Leste

Manaus - Com as calçadas sendo totalmente ocupadas por comerciantes, pedestres e moradores reclamam de não ter por onde passar na rua do Fuxico, localizada no Mutirão, na Zona Leste de Manaus. Mesmo com fiscalizações constantes na capital, por parte do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), a falta de respeito no local, põem em risco a vida de quem precisa passar pela via e tem que se arriscar entre os veículos pela rua.



Uma moradora que não quis ter o nome revelado relatou a dificuldade que enfrenta todos os dias para ir ao trabalho. “O povo não tem mais calçada para passar, os comerciantes de tabacarias, bombonieres e as distribuidoras ocuparam tudo com mercadorias e mesmo com ações da prefeitura, eles retornam. Essas pessoas deveriam ter um pouco mais de respeito conosco" disse.

O tráfego de veículos também é intenso, segundo a moradora. " Os carros que abastecem esses comércios param bem na frente das lojas, sobre a calçada e nós temos que se submeter a passar pelas mercadorias ou entre os veículos pelo meio da rua. É uma situação muito complicada”, relatou.

Até a publicação desta matéria, a reportagem aguarda o posicionamento do Implurb, para saber quais as medidas que devem ser tomadas para evitar que os comerciantes continuem invadindo as ruas do Fuxico e demais ruas de Manaus.

Paradas de Ônibus

Pequenos comércios obstruem a visão dos que esperam ônibus do transporte coletivo no bairro Zumbi | Foto: Divulgação

Embora por um lado as calçadas que são obstruídas, por outro, no bairro Zumbi, Zona Leste, moradores reclamam da falta de fiscalização nas parada de ônibus.

Uma morada que não quis ser identificada, relatou à reportagem, que comerciantes instalam suas barracas ao lado das paradas de ônibus, o que dificulta a observação do número e da chegada dos coletivos. "Somos obrigados a ir para o meio da rua para enxergar o ônibus", completou a mulher.

De acordo com o Código de Posturas de Manaus, nenhuma via pode ser obstruída por nenhum modo sem autorização prévia da Prefeitura, quando a legislação permite.



Quem for pego obstruindo ou ocupando as calçada será notificado, e terá um prazo para solucionar o problema. Dependendo do grau da obstrução, esse prazo pode ser imediato, durante a fiscalização, ou em 24 horas.

Em caso de descumprimento da notificação, o responsável estará sujeito a outras sanções previstas em lei, como aplicação de multas, apreensões e até mesmo demolição, no caso de ser algo físico, como muretas, degraus ou qualquer impedimento.

Ação

Na última quinta-feira (1º), diversas construções irregulares instaladas em áreas verde e institucional no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, foram demolidas. As áreas vinham sendo utilizadas, irregularmente, para o funcionamento de comércios desde 2014, sem aprovação ou licenciamento junto ao Implurb. De lá para cá, foram realizadas diversas ações de retirada, mas os responsáveis sempre retornavam.

Problemas como obras irregulares, terrenos baldios, publicidade irregular, além da obstrução de logradouros públicos podem ser denunciados por meio do Disk-Ordem, pelo número 161.







