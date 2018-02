Pai e filho desaparecem ao saírem para sacar aposentadoria em Manaus

Manaus- Viviano Amburgo de Assunção, 93 anos e do filho dele, Antônio da Silva Assunção de 53 anos, estão desaparecidos desde a manhã da segunda-feira (5). Segundo a filha de Antônio, Vanessa de Assunção, os dois saíram de casa, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, por volta das 8h, dizendo que iriam para uma consulta médica, porém não retornaram.

Outra hipótese também é analisada por familiares, a de que eles tenham saído para receber aposentadoria. "Meu pai disse que iria levar meu avô para aferir a pressão e ver o que seriam as dores constantes que ele sente no joelho, mas acredito que ele não tenha ido para nenhuma unidade de saúde, pois, já procuramos nos postos de saúde do São Raimundo, fomos até ao SPA Joventina Dias, na Compensa e nada. Eles não chegaram e ninguém viu nada", diz Vanessa.

Leia também: Moradores pintam 'falsa' faixa de pedestres na avenida Djalma Batista

Ainda de acordo com Vanessa, pai e filhos são aposentados. Ela desconfia que o pai possa ter levado o avô para a casa de uma "suposta amante", para que na tarde desta terça-feira, pudesse sacar a aposentadoria do idoso.

"Meu pai tem um caso com uma suposta amante, e descobrimos isso em novembro do ano passado. Mas acreditamos que ele tenha levado meu avô para casa dessa mulher e ficou esperando para retirar o dinheiro dele. Tudo passa pela minha cabeça, pois eu não conheço essa mulher e estamos muito preocupados", revela.

O caso já está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Ordem e Politica Social (Deops). Quem puder colaborar com informações sobre os desaparecidos, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes dos desaparecidos, ligar para o número (92) 99263-0057.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



Cetam abre inscrições para mais de seis mil vagas em cursos

Saiba como você pode receber kit de conversão digital gratuitamente

Seis homens são presos após assalto, perseguição e tiroteio no Coroado