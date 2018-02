Veja as vagas de emprego oferecidas pelo Sine Manaus nesta quarta

Manaus - Postos do Sine Manaus que funcionam na Ouvidoria Municipal, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, e dentro do Shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, zona Leste, selecionam nesta quarta-feira (7), a partir das 8h, candidatos para mais de 50 vagas de emprego.

Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.



Confira as vagas oferecidas em cada posto do Sine Manaus:



VAGAS SINE MANAUS OUVIDORIA



Endereço: Rua Afonso Pena, 38, Praça 14 de Janeiro, ao lado do Samu, a partir das 8h.

7 vagas para fiscal de caixa

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS;

Requisitos obrigatórios: experiência com organização e distribuição dos operadores de caixa. Agilizar o fundo de troco. Providenciar o preenchimento do formulário de devolução de mercadorias. Acompanhar o fechamento dos caixas e disponibilidade de carrinhos no estabelecimento.

20 Vagas para vendedor interno

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

1 vaga para promotor líder de vendas externas



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: sem experiência;

Requisitos obrigatórios: Carteira de Habilitação A e moto própria. Experiência com liderança e vendas externas.

1 vaga para eletricista de manutenção industrial

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso técnico em elétrica;

Experiência: experiência comprovada na CTPS;

Requisitos obrigatórios: Cursos NR 10 e NR 35 atualizados.

1 vaga para auxiliar de ferramentaria

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Sem experiência;

Requisitos: Curso de Ferramenteiro, curso de Desenho técnico Mecânico e curso de Metrologia.

10 vagas para motoristas de carro de passeio

Escolaridae: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência comprovada na CTPS;

Requisitos: Carteira CNH D e cursos de MOOP, Direção Defensiva e Transporte de Passageiros.

1 vaga para chefe administrativo

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área ou cursando;

Experiência: Experiência comprovada de 6 meses na CTPS e CNH categoria B;

Requisitos: Conhecimento na área financeira e ter chefiado grandes equipes. Dará apoio ao gerente da loja. Acompanhar as ações propostas no relatório em conjunto com os chefes de seção;

2 vagas para assessor comercial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS.

Requisitos: experiência na área comercial, negociação de cliente pessoa jurídica, visitas e relatórios de vendas no segmento de comércio de alimentos.

1 vaga para supervisor de crédito

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovados na CTPS.

Requisitos: experiência como supervisor de vendas, empresas de crédito, setor de crediário de loja.

SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU – T4



Endereço: Avenida Camapuã, 2985 – Jorge Teixeira

1 vaga para eletricista de manutenção industrial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS.

Requisitos: Ter curso de Eletricista Industrial, NR10 e NR 35 atualizados.

3 vagas para telemarketing com ênfase em vendas

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou cursando qualquer Ensino Superior;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS

Requisitos: Necessário ter experiência com vendas por telemarketing.

3 vagas para assistente técnico de mecânica

Escolaridade: Cursando a partir do 5º período de Engenharia Mecânica;

Experiência: Com ou Sem experiência;

Requisitos: ter informática básica, Software CAD, inglês intermediário, experiência em certificação de produtos e experiência em documentação técnica. Apresentar todos os certificados.

