Colisão entre carro e moto deixa ferido na zona Norte de Manaus

Manaus - Uma colisão entre uma Ford Ranger e uma motocicleta Honda CB 300, na avenida Torquato Tapajós, deixou danos materiais e um ferido. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (7), nas proximidades de um café-da-manhã, na entrada para o conjunto Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

A vítima identificada como Evandro Oliveira, de 25 anos, estava retornando do horário de almoço, quando aconteceu a colisão. Ele teve fraturas na tíbia, fíbula e outras partes do corpo.



Evandro foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado para atendimento no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona Sul da capital.





