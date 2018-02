Unidades Básicas de saúde em Manaus não funcionarão no Carnaval

Ainda neste feriado, a estimativa é a distribuição de aproximadamente 500 mil unidades de preservativos masculinos, 150 mil unidades de preservativos femininos e 150 mil sachês de gel lubrificante | Foto: Divulgação

Manaus - Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Manaus terão suas atividades interrompidas durante o feriado do Carnaval na próxima semana. Da segunda-feira (12) à quarta-feira (14), não haverá atendimento nas unidades, o que voltará à normalidade na quinta (15). Todas as unidades, incluindo as de horário ampliado, vão funcionar até esta sexta-feira (9), reabrindo depois da folia de Momo.



A exceção é apenas para a UBS José Rayol do Santos, na Avenida Constantino Nery, Flores, Zona Centro-Sul. A unidade vai funcionar no fim de semana e feriados, das 8h às 12h, para atender, exclusivamente, ao programa da Raiva Humana.

Carnaval

Uma das ações de saúde pública para este feriado ocorre na abertura oficial do Carnaval 2018, às 19h de sábado (10), no Sambódromo, Zona Norte, com o desfile do bloco de Carnaval Xô Mosquito, para alertar os foliões sobre a importância de combater o Aedes Aegypti.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, destaca que o tradicional bloco também chamará a atenção para temas recorrentes do Carnaval. “O bloco abordará a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a doação de sangue, temas de extrema importância nessa época do ano, que precisam ser bordados para conscientizar cada vez mais a população manauara”, destaca.

O desfile está previsto para começar logo após a apresentação da Corte do Carnaval.

Leia também: Falso PM é preso com arma e fardamento na Zona Sul de Manaus

Pelo menos 300 “foliões” da Semsa deverão participar do grande bloco que será composto pelas alas: Xô Mosquito, Pneu, Caixa D’água, Camisinha e Vampirão, embalados pela Banda da Polícia Militar. A entrada de menores de 18 anos e bebidas em geral não serão permitidas.

Prevenção na Folia

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão desenvolvendo ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) desde o início da realização de blocos e bandas na cidade. A estimativa é atuar em 100 eventos no Carnaval deste ano, com a distribuição de aproximadamente 500 mil unidades de preservativos masculinos, 150 mil unidades de preservativos femininos e 150 mil sachês de gel lubrificante. A equipe é composta por profissionais de 134 Unidades de Saúde que estão atuando durante ensaios, apresentações, desfiles de bandas, blocos e estarão no Sambódromo, no desfile das Escolas de Samba.

O secretário de Saúde lembra que o intuito da ação é orientar os foliões quanto à importância do uso adequado dos preservativos. “É uma oportunidade de massificar as informações sobre a transmissão e prevenção das ISTs, principalmente no caso de sífilis, hepatites virais e HIV. São doenças graves e que podem ser evitadas com o uso de preservativos” afirma Magaldi.

Todas essas ações vão envolver uma média de 1,2 mil servidores dos cinco Distritos de Saúde da capital, além da participação de 50 membros de Organizações da Sociedade Civil filiadas ao Fórum OSC IST/HIV/Aids/TB do Amazonas.

Leia mais

Banda Calcinha Preta terá que pagar indenização por direitos autorais

Motorista da Uber é amarrado e assaltado durante 'corrida'

Veja as vagas de emprego oferecidas pelo Sine Manaus nesta quarta