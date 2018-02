24 de Maio é interditada para obra emergencial no Centro Histórico

Manaus - Uma obra emergencial é realizada na rua 24 de Maio, no Centro Histórico de Manaus, depois de um problema em uma rede de drenagem afetar o local, na tarde desta quarta-feira (7). A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informou que o serviço de recuperação da drenagem profunda está em fase de finalização.

Ainda de acordo com a secretaria, a tubulação antiga já foi substituída . Os trabalhos no local estão em fase de vedação do trecho aberto, e sequencialmente, o local receberá o asfalto no trecho danificado. Por conta do serviço a via está interditada.

Segundo a concessionária Manaus Ambiental, uma equipe foi enviada até o local, verificou o problema e informou que o ocorrido não é de competência da empresa. Os trabalhos devem ser finalizados até o fim da tarde desta quarta.

Ocorrências

Na dia 25 de janeiro deste ano, uma equipe da Seminf também realizou uma obra emergencial na avenida João Valério, depois de detectar um afundamento de calçada. O problema teria ocorrido após o rompimento em uma rede de drenagem que passa no local.





