‘Viva Estácio’ traz palestras sobre escolha de profissões em Manaus

Manaus - Acontece até o próximo dia 10, em Manaus o “Viva Estácio”, iniciativa promovida pela Faculdade Estácio com o objetivo de atrair jovens e futuros universitários para conhecerem a atuação de diversas profissões pelo Brasil. Na capital, o encontro acontece no Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul, e trará experiências, palestras sobre escolhas de carreiras e orientações vocacionais.

De acordo com o diretor de produto do Grupo Estácio, Kesi Sodré, o projeto tem o objetivo de gerar experiências diferenciadas, apresentando as profissões de forma lúdica e prática. “Fazemos o possível para que os alunos passem por esse momento de forma segura, certos de quais profissões eles querem e podem seguir. A nossa missão é educar para transformar e o 'Viva Estácio' faz parte disso”, completa.

Manaus não é a primeira capital deste ano a receber o projeto. Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Belém também já foram palco do "Viva Estácio" nos últimos fins de semana, e seguindo o exemplo das últimas edições, o Amazonas Shopping receberá uma estrutura para dar suporte às dúvidas e questionamentos dos estudantes.

Games e show

Além de informações sobre carreiras, profissões e mercado de trabalho, a programação do “Viva Estácio” terá espaço também para o entretenimento. O visitante poderá conhecer e jogar videogames retrô das décadas de 1970, 1980 e 1990, além de se divertir com o Just Dance e com games de realidade virtual de última geração.





