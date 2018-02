Motociclista e passageiro ficam feridos ao colidirem moto em ônibus

O motociclista de 25 anos fraturou o fêmur e a cabeça. Já o garupa teve apenas escoriações pelo corpo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um acidente entre um ônibus do transporte especial e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, na amanhã desta sexta-feira (9), na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o motociclista tentava realizar uma ultrapassagem, quando bateu em um carro modelo Onix, perdeu o controle e colidiu em um ônibus.

O motociclista de 25 anos fraturou o fêmur e a cabeça. Ele foi arremessado da mato e bateu o corpo contra o para-brisas do ônibus. O garupa, um homem de 24 anos, teve apenas escoriações pelo corpo.

Leia também: Taxista é baleado na boca e tem carro roubado na Compensa, em Manaus

As vítimas estavam conscientes e foram atendidas pelo Samu. Maicon informou a reportagem que os dois são amigos e estavam a caminho do trabalho. “Trabalhamos de eletricista e serviços gerais em um condomínio, na avenida Nilton Lins”, contou a vítima.

Com o impacto do acidente, a motocicleta passou a vazar combustível na pista. Um motorista de um frigorífico ajudou e jogou areia na área, para evitar possíveis explosões.

O trânsito ficou complicado no local. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi acionado e realizou a perícia no local do acidente. As vítimas foram foram levadas conscientes à uma unidade de saúde.

'Falsa' faixa de pedestres

Uma pintura que simula faixa de pedestres e foi implantada na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul, atrás da Rodoviária Municipal, será apagada, nesta terça-feira (6), por estar totalmente fora dos padrões técnicos e por representar uma ameaça à vida de quem atravessa no local, informou o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

O instituto informou que a pintura não foi realizada pela equipe do Manaustrans e, ao invés de garantir a efetiva segurança ao trânsito, induz pedestres e condutores a acidentes nesse trecho da via.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Moradores pintam 'falsa' faixa de pedestres na avenida Djalma Batista |

Rapaz é preso com 18 quilos de oxi na Zona Norte de Manaus

Prefeitura amplia serviços no portal 'Manaus Atende'