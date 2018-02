Crianças ficam vulneráveis a crimes no Carnaval, alertam órgãos do AM

Autoridades orientam sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes | Foto: Divulgação

Manaus - No Carnaval, o grande aglomerado de pessoas em bandas e blocos de ruas facilita a ação de pessoas mal-intencionadas e, nesse período, aumentam os riscos para situações de violência contra crianças e adolescentes, que ficam mais vulneráveis em grandes aglomerações.

De acordo com o conselheiro tutelar Marcelo Medeiros, da Zona Centro-Sul de Manaus, são três os principais crimes cometidos contra crianças e adolescentes neste período festivo: venda de bebidas alcoólicas, exploração de trabalho infantil e sexual.

“Esses são os três crimes mais preocupantes durante o Carnaval. Fazemos campanha de orientação durante todo o período de festas. Nas bandas os condenadores são obrigados a fazer orientações de prevenção, sobre crimes contra à criança e o adolescente, durante o intervalo das atrações”, falou o conselheiro.

Marcelo Medeiros explicou que, durante as festas, um grupo de conselheiros, juntamente com servidores da Secretária de Segurança Público (SSP-AM), fiscaliza os blocos e as bandas de Carnaval. Até o momento, segundo o conselheiro, não foi registrado nenhum caso relevante. “Está tranquilo por enquanto, mas estamos fazendo campanhas e fiscalizações durante as festas”, destacou.

A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), avalia que o Carnaval é um período no qual crianças e adolescentes ficam sujeitas a situações de risco. Existem bailes infantis e festas para a faixa etária considerada infantil. Fora esses eventos voltados realmente para o público infantil, é um grande risco expor crianças e adolescentes em festas que não são apropriadas para elas, pois as mesmas podem se machucar durante uma briga, ficar expostas a cacos de vidro, além de ficarem na presença de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas e substâncias que alterem o estado psíquico.

Durante o carnaval, segundo a delegada Juliana Tuma, as crianças ficam mais vulneráveis a crimes | Foto: Divulgação

Conforme Tuma, é muito importante citar que, segundo o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou ao adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, é crime.

“Estas crianças e adolescentes, que ficam em eventos carnavalescos estão sujeitos a pisoteamento, a uma briga, a pessoas que consumiram bebidas alcoólicas e podem não se portar bem. Então a gente orienta a esses pais que não tragam crianças”, disse a delegada.

Campanha

Para sensibilizar e alertar a sociedade, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AM), em conjunto com a coordenação da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), realiza uma campanha de prevenção durante o Carnaval 2018. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a Campanha atuará no Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus, durante os Desfiles das Escolas de Samba e no Carnaboi.

O principal foco da campanha é o cumprimento da Portaria 001/2018, do Juizado da Infância e da Juventude, que proíbe a entrada de crianças menores de cinco anos de idade em qualquer evento de Carnaval. Para as crianças e adolescentes entre 5 a 14 anos, a permanência nas bandas e blocos de Carnaval fica limitada ao horário das 18h, desde que acompanhadas com os pais ou responsáveis e devidamente documentados.

A SSP-AM realiza uma campanha de orientação durante o Carnaval 2018 | Foto: Divulgação

A campanha envolve, aproximadamente, 200 pessoas das secretarias estaduais de Assistência Social (Seas), da Justiça (Sejusc), do Esporte e Lazer (Sejel) e da Educação (Seduc), além do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente (CEDCA), Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (FEDCA), Conselho Tutelar e Organizações da Sociedade Civil Desafio Jovem, Organização O Pequeno Nazareno e Lar Batista Janell Doyle.

“Estamos fazendo a fiscalização do entorno da área vendo tudo que está errado e combatendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, com uma equipe da campanha. Todas as atividades ilegais e irregulares são combatidas in loco pela equipe”, destacou o vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva.

A secretária titular da Seas, Auxiliadora Abrantes, garante que toda a rede de proteção à criança e ao adolescente está nas bandas sensibilizando familiares e responsáveis. A meta, segundo ela, é deixar a população atenta para não possibilitar que sejam violados os direitos de nossas crianças e adolescentes.

Venda de bebidas alcoólicas, exploração de trabalho infantil e exploração sexual são os principais crimes cometidos contra as crianças e adolescentes | Foto: Divulgação

“A determinação é proteger essas crianças e adolescentes, prioritariamente, neste período do Carnaval. Queremos que as pessoas brinquem o Carnaval, sem brincar com os direitos das crianças e dos adolescentes. Não podemos desviar o olhar para isso”, destacou a secretária da Seas.

Com foco no trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho está presente nas ações. A procuradora do MPT Alzira Costa destaca o trabalho de proteção aos direitos destas crianças e adolescentes.

“Estamos tendo um olhar diferenciado à criança e ao adolescente para que eles não estejam presentes depois das 18h nas bandas. Isso é uma medida para proteger nossas crianças e adolescentes contra diversos tipos de exploração”, destacou a procuradora.

