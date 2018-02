Familiares e amigos homenageiam sargento da PM morto em acidente

Manaus - "Meu pai era um homem muito alegre, uma eterna criança", lamentou Antonio Santos, o filho mais velho do Sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Antônio Sérgio Ramos dos Santos, de 49 anos, durante o velório do pai, na manhã desta sexta-feira (9). Com a presença de familiares, muitos amigos e colegas de profissão, a cerimônia de despedida foi um momento para relembrar a vida de Sérgio.

O velório ocorreu no Comando Geral da Polícia Militar | Foto: Marcely Gomes

Corneteiro da banda da PM, Sérgio Ramos foi atropelado, na tarde desta quinta-feira (8), na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, logo após sair de um enterro de um amigo, que também era da corporação. O corneteiro dirigia uma motocicleta no momento em que foi atingido por uma BMW branca.



Leia também: Ao voltar de velório, PM morre atropelado por BMW no Tarumã

Ainda de acordo com o filho mais velho, a motocicleta era fonte de preocupação constante para a mãe de Sérgio. "Ele já havia se envolvido em outros acidentes e minha avó ficava sempre aflita por ele andar de moto", disse. Sérgio era o filho mais velho, seu outro irmão também faleceu vítima de um acidente há alguns anos. "Minha avó está muito abalada por ter perdido dois filhos de forma tão injusta", lamentou Antônio.

Familiares e amigos prestaram últimas homenagens ao corneteiro da PM | Foto: Marcely Gomes

Apesar da tristeza, Antônio recordou bons momentos em que esteve com o pai, muitos ligados a música, que, segundo o filho mais velho, era uma das paixões do corneteiro. "Lembro dele afinando instrumentos dentro de casa, era um som que nos acostumamos a ouvir", lembrou. Seguindo os passos do pai, o filho mais novo de Sérgio estava aprendendo a tocar flauta.



Mesmo não seguindo o mesmo caminho de Sérgio, Antônio recorda o apoio de Sérgio nas decisões que tomou para a vida profissional. "Ele me ajudava a pagar minha faculdade, queria que eu tivesse um futuro bom" falou, dizendo que em homenagem ao pai se esforçará para continuar o curso e honrar a confiança depositada nele.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é preso após sequestrar e assaltar motorista da Uber, em Manaus

Rapaz é preso por roubar adolescente em 1º encontro amoroso, em Manaus

Jovem é assassinado na frente da namorada enquanto trabalhava em bar