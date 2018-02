Motoristas ignoram a lei e trafegam com veículos pesados em Manaus

Trator flagrado por morador circulando na rua União, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - Apesar de ser proibido em determinados horários, é comum ver veículos pesados circulando nas ruas de Manaus. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), desde que a portaria n°016/2013 regulamentou o decreto municipal em 2013, o órgão que controla esse tráfego continua recebendo vários flagrantes sobre a desobediência de motoristas.

No Mauazinho, Zona Leste, por exemplo, um morador flagrou, por volta das 10h desta sexta-feira (9), o momento em que um trator circulava livremente na rua União. "As ruas são estreitas e pelo horário não é comum ver esse tipo de carro rodando pelo local. Talvez tenha alguma obra por perto. Se fosse mais tarde o trânsito poderia complicar, mas acredito que eles deveriam ter mais atenção quanto à lei" disse.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que as máquinas que prestam serviço para a Prefeitura de Manaus são transportadas por caminhões "cegonhas", devidamente identificados com o adesivo da prefeitura.

Sobre o caso do trator no Mauazinho, a Seminf também informou que irá apurar junto ao distrito de obras se a máquina transitava a serviço da prefeitura, caso estivesse, a secretaria iria averiguar qual a empresa responsável pelo mesmo e notificá-la, com as demais providências cabíveis.

Tragédia

Pela legislação, caminhões acima de 8 toneladas não podem circular em avenidas e ruas nos dias de semana, no horário das 6h às 20h, e aos sábados das 6h às 17h, nas áreas delimitadas. | Foto: Márcio Melo

Em setembro de 2017, a imprudência resultou na morte de dois jovens. Gabriel de Souza Barbosa, de 16 anos, e Pedro Antonio Freitas, de 26, morreram após a motocicleta que os dois estavam colidir com um trator da empresa Etam que trafegava no cruzamento da avenida das Flores com o igarapé do passarinho, Zona Norte de Manaus.

Na época, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) confirmou que o veículo pertencia à empresa Etam e que prestava serviço para o órgão. A empresa se responsabilizou a ajudar a família das vítimas.

Multa

O órgão responsável por aplicar as multas de trânsito, informou que quem for pego dirigindo fora do horário estabelecido se flagrado pode ter que pagar até R$ 130,16, mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com agentes do Manaustrans, só no ano passado, 2.172 mil motoristas foram denunciados ao instituto após serem flagrados conduzindo veículos pesados fora do período e área permitidos.

Em nota, o Manaustrans informou que diversas campanhas são realizadas para que o problema seja evitado, no entanto, a falta de respeito de alguns motoristas faz com que alguns acidentes ainda sejam registrados. "Buscamos prevenir por meio da informação, do diálogo, de campanhas, mas infelizmente, nem todos os motoristas têm a consciência de que a desobediência do decreto coloca em risco não só o bom fluxo de carros no trânsito mas também a vida de outras pessoas", diz o comunicado.

O que diz a lei?

Pela legislação, caminhões acima de 8 toneladas não podem circular em avenidas e ruas nos dias de semana, no horário das 6h às 20h, e aos sábados das 6h às 17h, nas áreas delimitadas pelas seguintes vias, avenida Leonardo Malcher, rua Luiz Antony, rua Governador Vitório, rua Tamandaré, rua Marquês de Santa Cruz, avenida Floriano Peixoto, avenida 7 de Setembro e avenida Joaquim Nabuco.

Já para os caminhões acima de 16 toneladas, a restrição de circulação vigora também de segunda à sexta-feira, no horário das 6h às 20h e aos sábados das 6h às 17h, nas seguintes áreas, rua Marquês de Santa Cruz, avenida Lourenço da Silva Braga, rua dos Andradas, avenida Joaquim Nabuco – trecho entre rua dos Andradas e rua Quintino Bocaiúva, rua Quintino Bocaiúva e avenida Floriano Peixoto.

Somente a avenida Lourenço da Silva Braga e alças adjacentes à ponte de Educandos, ficam livres para veículos com tonelagem superior à estabelecida na portaria municipal, para entrada e saída no Porto de Manaus, independente dos horários de restrição.

A população pode ajudar a diminuir esse quadro participando da fiscalização junto ao órgão nas ruas ou por meio de denúncias que podem ser feitas pelos números (92) 3215-9047, 98842-2220 ou 98113-0322.





