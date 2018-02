Unidades de emergência terão atendimento reforçado no Carnaval

O Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, será referência para pacientes adultos com queimaduras | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Os serviços de saúde no período de Carnaval em Manaus terão atendimento reforçado durante o período de Carnaval. As informações são da assessoria. Confira como irá funcionar as unidades de urgência e emergência:



Os Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa e do São Raimundo, ambos na zona oeste, serão as unidades de apoio para onde serão encaminhados os pacientes atendidos no posto do Sambódromo. Já o SPA Alvorada, zona centro-oeste, ficará reservado para atender a demanda livre.

O Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, será referência para pacientes adultos com queimaduras, enquanto o Pronto-Socorro da Criança Zona Sul, na Cachoeirinha, será para crianças vítimas de queimaduras; o Platão Araújo será referência para traumas e o João Lúcio para atendimentos neurológicos. Ambas as unidades estão na zona leste.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, no Tarumã, zona oeste, será apoio do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, no Novo Israel, que, junto com os hospitais Adriano Jorge e Beneficente Portuguesa vão dar reforço, com leitos de retaguarda, aos prontos-socorros, caso haja necessidade de transferências.

Nas principais unidades de urgência e emergência o atendimento será reforçado, com esquema diferenciado da rotina normal, destaca o secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato. Segundo o secretário, o esquema vai funcionar no período de 9 a 12 de fevereiro. “A ideia é preparar as unidades de urgência e emergência para receber os atendimentos conforme as especialidades para as quais são referências, mas também ter unidades de apoio e leitos de retaguarda, caso haja necessidade”, disse.

