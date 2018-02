Advogado embriagado é preso após tentar fugir de blitz em Manaus

O advogado foi preso após tentar fugir da blitz que ocorria na zona Centro-sul de Manaus | Autor: Divulgação

Manaus- Um advogado de 38 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite do último domingo (11), após furar uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que ocorria no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, após fugir da blitz, policiais e agentes do Detran conseguiram interceptar o veículo dirigido pelo homem, no momento em que passava pela avenida João Valério. Ainda segundo os policiais, o advogado estava visivelmente embriagado e tentou resistir à prisão.

O advogado foi conduzido ao 12° D Distrito Integrado de Polícia (DIP). Além de ser autuado por embriaguez, ele vai responder também por outras cinco infrações de trânsito. No DIP foi aberto um inquérito policial por crime de trânsito, em que irá responder a processo administrativo, e terá a CNH suspensa por um período de 12 meses.

Após os trâmites na delegacia, o homem foi liberado, após pagar fiança no valor de R$ 2.500.

Detran

Entre a noite de sexta-feira (09) e a madrugada desta Segunda-Feira Gorda de Carnaval (12), 52 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica nas ruas de Manaus.

Já os mais conscientes decidiram não dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e acionaram o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que levou em segurança para casa 90 motoristas que pediram ajuda por meio do serviço de Disk-Pileque, que é operacionalizado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No total o Detran-AM lavrou 297 autos de infração nos primeiros três dias do feriado prolongado de Carnaval. Foram aprendidos 102 veículos, sendo 65 carros e 37 motocicletas | Foto: Divulgação

O balanço foi divulgado pelo diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, que está com mais de 120 agentes mobilizados paras as operações de fiscalização da Lei Seca durante as folias de Momo. Nas operações, o órgão conta com apoio das polícias Civil e Militar.



No total o Detran-AM lavrou 297 autos de infração nos primeiros três dias do feriado prolongado de Carnaval. Foram aprendidos 102 veículos, sendo 65 carros e 37 motocicletas. A maioria das infrações foi relacionada à falta de documentação de motoristas e veículos, além dos casos de embriaguez.

“Encontramos muitos foliões usando aplicativos de carro, Uber, taxi, amigo da rodada. Em parte, é precaução por conta de saber que nós estamos nas ruas, fiscalizando, mas também é uma demonstração de consciência, de respeito com outro e com a própria segurança”, afirma o dirigente.

O diretor técnico do Detran-AM, Rodrigo Sá, frisou que as equipes do órgão estarão nas ruas até a Quarta-Feira de Cinzas, com reforço de fiscalização tanto nas áreas que dão acesso ao Sambódromo, onde vai acontecer o Carnaboi e a tradicional Banda do Galo de Manaus, quanto nos bairros, onde são realizadas festa de Carnaval na rua. “As equipes vão permanecer nestes locais até o final do evento, para garantir que o motorista embriagado não sai por aí dirigindo”, reforça.

90 motoristas que pediram ajuda por meio do serviço de Disk-Pileque | Foto: Divulgação

Disk-Pileque



O serviço de carona gratuita montado pelo Detran-AM em parceria com o Sindicato e Associação de Motoristas de Ambulâncias do Amazonas recebeu 220 ligações entre a noite de sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira. Nos três dias, 90 motoristas alcoolizados foram levados em casa pelas equipes do Disk-Pileque.

Entre os atendimentos está o de uma dona de casa que ligou pedindo ajuda porque o marido havia bebido e insistia em dirigir. Segundo o coordenador do Disk-Pileque, Manuel Araújo Lima, a dona de casa, na ligação feita para o número 9-9146-9863, relatou que estava com os filhos e o marido, que havia bebido, e como não sabia dirigir pediu ajuda para chegar em casa com a família em segurança.

O serviço de carona do Detran-AM estará disponível até o dia 15 de fevereiro. São cerca de 40 socorristas do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – que voluntariamente se revezam em plantões de 12 horas para atender aos chamados de motoristas que beberam e não tem como voltar para casa dirigindo.

