Mais de 50 motoristas são autuados por embriaguez ao volante em Manaus

Detran-AM lavrou 297 autos de infração nos primeiros três dias do feriado prolongado de Carnaval | Foto: Divulgação/Detran-AM





Manaus- O Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM) informou nesta segunda-feira (12) o balanço das operações de fiscalização da Lei Seca, realizada durante o Carnaval. De acordo com o órgão, entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada desta segunda Gorda de Carnaval, 52 motoristas foram flagrados, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica nas ruas de Manaus.

No total, o Detran-AM lavrou 297 autos de infração nos primeiros três dias do feriado prolongado de Carnaval. De acordo com a assessoria, foram aprendidos 102 veículos, sendo 65 carros e 37 motocicletas. A maioria das infrações foi relacionada à falta de documentação de motoristas e veículos, além dos casos de embriaguez.

Para o diretor-presidente do Detran-AM, que está coordenando pessoalmente as fiscalizações da Lei Seca, embora ainda seja grande o número de infratores, os manauenses estão mais conscientes em relação a dirigir sob efeito de bebida alcoólica. “Encontramos muitos foliões usando aplicativos de carro, Uber, taxi, amigo da rodada. Em parte é precaução por conta de saber que nós estamos nas ruas, fiscalizando, mas também é uma demonstração de consciência, de respeito com outro e com a própria segurança”, afirma o dirigente.

De acordo com o diretor técnico do Detran-AM, Rodrigo Sá, as equipes do órgão estarão nas ruas até a Quarta-Feira de Cinzas | Foto: Divulgação/Detran-AM

Entre os casos ocorridos, registrados neste fim de semana, o está o de um homem flagrando dirigindo embriagado na rua João Valério, zona centro-sul, no início da noite de Domingo. De acordo com o Detran, ele foi autuado em outras cinco infrações de transito: Licenciamento Anual do Veículo atrasado, direção perigosa, sem documentos de porte obrigatório, no caso Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), desobedecer ordem de parar de agente de trânsito e recusa de apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



O homem foi preso em flagrante e apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Nilton Lins, onde foi aberto o inquérito policial por crime de trânsito. Ele também vai responder a processo administrativo e terá a CNH suspensa por um período de 12 meses, além do pagamento das multas aplicadas, que somam mais de R$ 5 mil.

De acordo com o diretor técnico do Detran-AM, Rodrigo Sá, as equipes do órgão estarão nas ruas até a Quarta-Feira de Cinzas, com reforço de fiscalização tanto nas áreas que dão acesso ao Sambódromo, onde vai acontecer o Carnaboi e a tradicional Banda do Galo de Manaus, quanto nos bairros, onde são realizadas festa de Carnaval na rua.

