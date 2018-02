Terça de Carnaval tem alterações no trânsito e em linhas de ônibus

Algumas avenidas serão interditadas a partir das 13h desta terça | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta Terça-feira de Carnaval (13) acontece a Banda do Galo, evento que mantém as tradições do Galo da Madrugada de Recife (PE), idealizado por pernambucanos residentes em Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) três avenidas serão interditadas a partir das 13h: Flaviano Limongi (situada entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia), Pedro Teixeira e Lóris Cordovil

Bloco do Parque 10

Outro evento que promete movimentar a cidade é o Bloco do Parque Dez. Para sua realização será interditada a avenida Perimetral 1. Já a avenida Mário Ypiranga estará com o trânsito de veículos fluindo normalmente.

Transporte Coletivo

Na região do Sambódromo, onde ocorrerá a Banda do Galo de Manaus, 253 veículos de várias linhas de ônibus irão atender os foliões e o cumprimento da frota será acompanhada por fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

As linhas que passam próximas ao Sambódromo, farão mais duas viagens extras, após a meia-noite, para atender os foliões.

Confira a programação de bandas blocos de rua na cidade

12h – Banda do Galo – Sambódromo – Avenida Pedro Teixeira, 2565 – Flores;



13h – Banda do Copo Cheio – Rua 6 (entre a avenida I até a avenida J) – Alvorada II;

15h – Banda do Pedrinho – Rua Padre Cabeleira Martins – Compensa;

15h – Banda Baratas na Folia – Rua Magalhães Barata, 1019 – Betânia (ao lado da Autopeças Paz);

15h – Banda dos 5 Estrelas – Avenida Getúlio Vargas (entre a Av. Ramos Ferreira e Rua 10 de Julho) – Centro;

15h – Banda da Redenção – Rua Gurupi, 2323 – Redenção (em frente ao Mercadinho da Economia);

16h – Banda do Bin Laden – Rua 26 de Agosto – Riacho Doce;

16h – Banda dos Kretinus – Rua J, s/n – Armando Mendes;

16h – Carnaval Popular da Zona Norte – Av. Margarita – Conjunto Nova Cidade;

16h – Bloco Carnavalesco Siri Quer Pau – Rua Virgílio Ramos, 309 – São Raimundo;

16h – Banda do Jacaré – Av. B, entre as ruas 07 e 09 – Alvorada I (próximo à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora);

16h – Bloco dos Borós – Rua 1º de Junho, s/n – Zumbi II (próximo ao campo de futebol da Igreja São Cristóvão);

16h – Banda da Sarita – Avenida Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus (ao lado da Igreja de São Benedito).

Disk-pileque

O disk-pileque tem o objetivo de reduzir os índices de acidentes provocados pela combinação de álcool e direção no período do Carnaval.



O telefone do disk-pileque é (92) 99146-9863 e também funciona como WhatsApp. O sistema vai resgatar quem não estiver em condições de dirigir para casa e vai funcionar até o dia 15 de fevereiro.



De acordo com o diretor presidente do Detran-AM, Vinícius Diniz, a expectativa, com as ações de fiscalização e do programa da carona solidária, é manter em zero o número de acidentes de trânsito nesse período, como registrado em 2017.

“Várias pessoas ficam com receio de usar o serviço e serem multadas ou presas. Queremos deixar claro para o condutor que usando o serviço ele não terá qualquer tipo de repreensão, muito pelo contrário, ele estará contribuindo com a comunidade evitando dirigir alcoolizado, podendo causar um acidente no percurso. E que o risco de ser preso, corre quem não ligar e dirigir embriagado, pois estaremos com fiscalização em todas as zonas da cidade”, relatou Diniz.

