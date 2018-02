Motoqueiro morre ao derrapar em curva na Avenida Cosme Ferreira

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 8h30, um motociclista, de nome ainda não divulgado, morreu ao se envolver em um acidente na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Segundo informações de autoridades no local, a vítima estava com uma mulher na garupa quando derrapou na pista.

As informações preliminares dizem que, ao efetuar a curva próximo ao Clube do Trabalhador, o motoqueiro derrapou e caiu na pista. Com o impacto, o homem morreu na hora.

Samu e Manaustrans foram acionados e estão no local prestando atendimento. A mulher, que também não teve o nome revelado, será encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado (HPSJL).



Um homem, ainda não identificado, ficou preso às ferragens depois de um grave acidente de trânsito nas proximidades da passagem de nível da avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu durante a forte chuva na noite desta terça-feira (13).

O homem teria dormido ao volante de um veículo, modelo uno, e logo em seguida batido em uma cerca de contenção, da passagem de nível.

