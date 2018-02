Corpo de mulher é encontrado boiando em igarapé do Parque dos Bilhares

Manaus - O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (14), boiando no igarapé que corta o Parque dos Bilhares, na Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. A guarda municipal foi acionada por populares que viram o cadáver no local.



Policiais militares da 22ª Cicom , o Instituto Médico Legal (IML) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionados e se encontram no local para a remoção do corpo.

A perícia foi acionada e colheu vestígios sobre o crime | Foto: Marcely Gomes





O supervisor da guarda municipal do Parque dos Bilhares foi a primeira autoridade a chegar no local. "Umas 8h30 da manhã fomos informados por populares que tinha um corpo aqui nas pedras do igarapé. Constatamos o fato e chamamos às autoridades" relatou.

Ainda não há informações sobre qual foi a causa da morte da mulher, nem se ela foi vítima de estupro antes de ter o corpo lançado no igarapé. A perícia vai colher vestígios do crime ainda no local e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investigará o caso.

Veja a reportagem feita pelo EM TEMPO no local do fato: